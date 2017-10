Anscheinend temporäres Problem von kurzer Dauer

Nachdem Google die Untersuchung der eingebrannten Pixel bei einigen Review-Geräten des Pixel 2 XL angekündigt hat, scheint sich bereits eine Entspannung der Lage anzudeuten. Konkret können Kauf-Willige aufatmen, da sich die Ghosting-Effekte nach kurzer Zeit von selbst auflösen. Demzufolge scheint es sich wohl doch nicht um tatsächlich eingebrannte Pixel im OLED-Display zu handeln, wie anfangs noch vermutet.

Als Erklärung wird mittlerweile angeführt, dass die P-OLED-Technologie von LG an sich über teilweise sehr träge Leuchtdioden verfügt, die bei längerfristig genutzten statischen Inhalten eine gewisse Zeit zum "abschalten" brauchen. In einem Video auf YouTube wird erklärt, dass es in den meisten Fällen schon ausreicht, wenn ein komplett schwarzes Bild an der Stelle der Ghosting-Effekte verwendet wird, um die Pixel wieder in Ordnung zu bringen. Die Erkenntnis wird mittlerweile auch von anderen Pixel-2-XL-Besitzern in einem reddit-Thread bestätigt.

Trotzdem gibt es nach wie vor auch Stimmen, bei denen die Lösung mit einem schwarzen Bild keine Besserung auf längere Sicht gebracht hat. Unter anderem sprechen die Kollegen von AndroidCentral dies in einem Video mit an.