Pixel 2: Google arbeitet an Update gegen Telefon-Brummen

Googles Android-Smartphones Pixel 2 und Pixel 2 XL sorgten in den vergangenen Wochen häufiger mit Problemen für Gesprächsstoff, anstelle neuer Funktionen. Nun kommt sogar ein Update gegen ein Problem, dass bisher unbekannt war.

Auch das Pixel 2 von Google hat so seine Probleme Waren die Pixel-Smartphones im vergangenen Jahr durchweg Premium und größtenteils fehlerfrei, so sieht es dieses Jahr mit den Modellen Pixel 2 und Pixel 2 XL ganz anders aus. Beide Android-Smartphones haben in den vergangenen Wochen mit den verschiedensten Problemen von sich Reden gemacht und nun kommt ein weiteres Problem hinzu.

Wie aus den Google-Produktforen der Pixel-Community hervor geht, leidet das kleinere Pixel 2 an einem neuen Problem, sobald mit dem Gerät telefoniert wird. Ein Bezug zu den Klick­geräuschen, die bei aktivierter NFC-Funktion zu Beginn auftraten, gibt es anscheinend nicht.

Google selbst hat bereits ein Update für diesen Fehler angekündigt, ohne jedoch nähere Angaben zum Zeitpunkt der Verteilung zu nennen.

Telefonieren mit Nebengeräuschen

Konkret äußert sich der Fehler in einem leisen und Buzzer-artig auftretenden Brummen, wie etliche Betroffene in der Pixel-Community berichten. Ein Nutzer berichtet davon, dass er den Buzzer-ähnlichen Ton sowohl beim Telefonieren mit ausgeschaltetem Display hören kann, als auch bei eingeschaltetem Display, wenn er nicht telefoniert. Anscheinend handelt es sich dabei jedoch um einen bedauerlichen Einzelfall.

Jedenfalls wird bereits spekuliert, was Google unter "in den kommenden Wochen" für die Verteilung des Updates versteht. Wenn es wie bei den Display-Problemen des Pixel 2 XL gehandhabt wird, dann ist der entsprechende Patch frühstens Anfang Dezember mit dem zugehörigen Sicherheits­patch zu erwarten. Zeitnah wird es das Update wohl nicht geben.

Andererseits darf auch nicht vergessen werden, dass sich in der Regel nur diejenigen lautstark zu Wort melden, die von Problemen auch tatsächlich betroffen sind. Ein nicht zu verachtender Anteil der Pixel-2-(XL)-Käufer kann sich über keine der genannten Probleme beklagen. Wie es scheint hat Google, respektive der jeweils zuständige Hardware-Partner, die Produktion angepasst, sodass die Probleme weniger stark auftreten. Jedenfalls scheinen Anfang November produzierte Geräte substantiell fehler­freier zu sein als früher produzierte Chargen.

