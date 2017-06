Google Pixel 2 Spezifikationen geleakt

Das Google Pixel (auf Foto), mit frischer Hardware als Google Pixel 2? Das Enthusiasten-Forum XDA Developers hat aus gut unterrichteter Quelle erfahren, was für Technik in den beiden Pixel-Smartphones für dieses Jahr verbaut sein soll. Wie schon im vergangenen Jahr wird es auch diesmal wieder zwei Modelle geben, die in erster Linie Zielgruppen mit Vorlieben für unterschiedliche Größen ansprechen sollen.

Datenblätter Google Pixel 2

Schon länger bekannt und nun erneut bestätigt wurde zudem, dass das kleinere Google Pixel 2 mit dem Codenamen Walleye von HTC gebaut wird, während das Taimen von LG als Google Pixel 2 XL gebaut wird. Das ursprünglich geplante dritte Modell, dass sich von der Größe her zwischen Walleye und Taimen einsortiert hätte, wurde zugunsten des XL-Modells bereits eingestellt.

Das sich LG um das große Pixel 2 XL kümmert, verriet erst kürzlich ein Eintrag im Google Bugtracker.

XXL-Display im handlichen Gehäuse

Bisher wurde bei dem Taimen als Nachfolger des Google Pixel XL über dessen Größe lediglich spekuliert, nun gibt es einen ersten handfesten Wert. Laut den geleakten Daten soll ein 5,99 Zoll messendes AMOLED-Display im Google Taimen aka Pixel 2 XL verbaut sein, dass eine Auflösung von 1440 mal 2560 Pixel besitzt. Hergestellt wird es den Informationen zufolge von LG. Insofern macht die Investition Googles in die Display-Fertigung von LG nun tatsächlich Sinn.

Weiterhin heißt es, dass die Ränder um das Display herum sehr schmal sein sollen und sich mehr an Geräten wie dem Samsung Galaxy S8 (Plus) und natürlich dem LG G6 orientieren. Es gab ja auch schon Vermutungen, dass das LG G6 als Vorlage für das Google Taimen herhalten könnte. Das Design des letztjährigen Pixel-Smartphones mit der geteilten Metall- und Glas­elementen soll beibehalten werden, wobei der Fingerabdruck­sensor diesmal nicht im Glasteil im oberen Bereich der Rückseite liegen soll.

Ein Snapdragon 835 mit acht Kernen, 4 GB RAM und 128 GB interner Speicher tauchen ebenfalls in den Spekulationen auf. Unklar ist, ob es auch wieder ein Modell mit weniger oder sogar mehr internen Speicher geben wird. Im Bezug auf die Kamera wird das LG-Modell sich dem Trend der Dual-Kamera verschließen und auf einen klassischen Einzel-Sensor einschließlich Dual-LED-Blitz beschränken.

Handlich von HTC

Das kleinere Walleye hingegen soll ein 4,97 Zoll großes Display mit 1080 mal 1920 Pixel Auflösung besitzen. Ob es sich um ein IPS- oder AMOLED-Display handelt, verrät der Leak nicht. Denkbar wäre jedoch ein AMOLED-Display, dass ebenfalls aus der Produktion von LG stammt. Vom Design her soll es sich den Informationen nach um keine größere Veränderung handeln. Das Walleye wird also eher wie ein Google Pixel vom vergangenen Jahr aussehen, nur eben mit aktueller Technik und minimal verändertem Design.

Das bedeutet, dass derselbe Snapdragon 835 wie im Google Taimen verbaut ist. Gleich bleibt der RAM mit 4 GB, während der interne Speicher auf 64 GB anwächst. Ob es sich dabei um die Einstiegskonfiguration handelt oder das Walleye prinzipiell nur mit 64 GB Speicher erscheint, ist unklar.

Neu ist hingegen, dass die 3,5-Millimeter-Buchse für Kopfhörer zugunsten von Stereo-Lautsprechern wegrationalisiert wird. Ob dabei HTCs BoomSound-Technologie zum Einsatz kommt ist unklar, aber nicht ganz abwegig. Immerhin hatte auch das Android-Tablet Google Nexus 9 Stereo-Lautsprecher und BoomSound-Technologie von HTC.

Rückkehr der Nexus-Marke?

Eine spannende Sache hat die Quelle von XDA Developers dann doch noch verraten: Der Fingerabdrucksensor im Google Taimen, dem Modell aus der Feder von LG, wird als Nexus Imprint referenziert. Im Google Walleye von HTC wird der Sensor hingegen mit Pixel Imprint verknüpft. Heißt das also, dass Google über die Wiederbelebung der Marke Nexus nachdenkt?

Eher unwahrscheinlich, auch wenn LG bereits für das Nexus 4, Nexus 5 und zuletzt das Nexus 5X verantwortlich war. Vermutlich wird es lediglich eine Art Platzhalter sein, die im späteren Verlauf zu Pixel Imprint geändert wird. Von daher sollte man lieber nicht zu viel hinein interpretieren und hoffen, dass die Nexus-Reihe zurückkommt, inklusive entsprechender Preise. Denn es wird schon wieder befürchtet, dass auch Google Pixel 2 und Pixel 2 XL mit absoluten Premium-Preisen kommen werden.