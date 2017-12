Schnäppchen bei Media Markt: Google Pixel 2 mit 200 Euro Rabatt

Im Oktober hat Google mit dem Pixel 2 und dem Pixel 2 XL seine neue Flaggschiff-Generation vorgestellt. Media Markt hat nun beide Modelle drastisch reduziert. Allerdings ist die XL-Variante bereits ausverkauft, sodass nur noch das Google Pixel 2 zum Schnäppchen-Preis zu haben ist. Beim Kauf des Smartphones im Online-Shop oder den Filialen von Media Markt gibt es einen Direktabzug von 200 Euro. Somit sinkt der Preis für das Pixel 2 von 799 auf 599 Euro.

Google Pixel 2 in Blau Das Google Pixel 2 ist mit seinem 5 Zoll großen Full-HD-Display kompakter als die 6 Zoll große XL-Version. Zudem traten im P-OLED-Display des Pixel 2 XL Probleme mit dem Touchscreen auf, die sich beim AMOLED-Screen des Pixel 2 nicht fanden. Daher scheint das kleinere Modell der Google-Smartphones für viele Nutzer die bessere Wahl.

Technisch unterscheiden sich die beiden Versionen kaum voneinander. Beide laufen mit dem gleichen Prozessor und bieten eine identische Speicher-, Kamera- und Internet-Ausstattung. Lediglich in der Displaygröße und folglich auch der Akku-Kapazität gibt es Unterschiede.

Die Ausstattung des Google Pixel 2

Google Pixel 2 Datenblatt

Test

Verfügbar

Problembeseitigung

Sicherheits-Chip

Das Pixel 2 läuft mit dem leistungsstarken Snapdragon 835, bietet 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher. Erweitern lässt sich dieser nicht, da Google bei seiner Pixel-Reihe ganz auf die Online-Speicher-Lösung über die eigene Google Cloud setzt. Im Internet surfen Nutzer über WLAN ac oder LTE mit maximal 600 MBit/s im Downstream.

Die Kamera des Pixel 2 konnte im Kamera-Test von teltarif.de mit recht guten Ergebnissen überzeugen. Sie macht Bilder mit bis zu 12,2 Megapixel, besitzt eine lichtstarke f/1.8-Blende, einen optischen Bildstabilisator und einen LED-Blitz. Videos nimmt die Kamera in maximal 4K auf.

Als Betriebssystem kommt ab Werk Android 8.0 Oreo zum Einsatz. Zudem können sich Nutzer beim Pixel auf vergleichsweise schnelle Updates verlassen, da die Smartphone-Reihe direkt vom Android-Lieferanten Google stammt. Für die Stromversorgung steht im Pixel 2 ein 2770-mAh-Akku bereit, der im Akkutest von teltarif.de für eine bessere Laufzeit gesorgt hat als die stärkere Batterie des XL-Modells.

Pixel 2 günstig wie nie

Mit einem Preis von 599 Euro bietet Media Markt das aktuell günstigste Angebot für das Google Pixel 2 an. Es ist sowohl online als auch in den Filialen zu haben. Wird es direkt zum Käufer nach Hause geliefert, kommen Versandkosten in Höhe von 1,99 Euro dazu. Die Lieferung in eine Filiale der Wahl ist kostenfrei. Andere Online-Händler rufen wesentlich höhere Preise auf - angefangen mit eBay, wo das Smartphone für rund 710 Euro verkauft wird.

Details über das Pixel 2 können Sie in unserem ausführlichen Testbericht nachlesen.