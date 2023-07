Google Pay fürs iPhone: So wäre es möglich

Google will mit seinem mobilen Bezahl­dienst weitere poten­zielle Nutzer errei­chen. Wie das Unter­nehmen in einem Blog­bei­trag mitteilte, soll sich Google Play als Alter­native zur NFC-Schnitt­stelle des Smart­phones künftig auch durch Einscannen eines QR-Codes nutzen lassen. Für den brasi­lia­nischen Markt hat der Konzern diese Lösung bereits offi­ziell ange­kün­digt. Weitere Länder könnten folgen.

Die neue Bezahl­methode wird - wie das bestehende Verfahren, das auf die NFC-Schnitt­stelle des Mobil­tele­fons zugreift - in die Google Wallet inte­griert. Genutzt werden kann das Verfahren mit belie­bigen Kredit- und Debit­karten. Einen konkreten Start­termin teilte Google noch nicht mit. Die neue Funk­tion werde "in den kommenden Monaten" einge­führt. Damit will der Konzern nach eigenen Angaben noch mehr poten­ziellen Nutzern den Einsatz von Google Pay ermög­lichen. Google Pay über QR-Code-Scan

Screenshot: teltarif.de, Quelle: googlewatchblog.de Der Platt­form-Betreiber adres­siert mit der QR-Code-Scan-Methode demnach in erster Linie Anwender, die ein Smart­phone ohne NFC-Chip besitzen. Das können ältere Modelle oder auch einfache Geräte sein. Eine Kamera, über die sich der QR-Code einscannen lässt, haben hingegen auch die meisten sehr alte Handys an Bord. Durch die NFC-Alter­native will Google nach eigenen Angaben "die Sicher­heit und Einfach­heit der digi­talen Zahlungen von Google Wallet für mehr Menschen zugäng­lich machen".

Unab­hän­gig­keit von der NFC-Schnitt­stelle

Ob und wann die Nutzung von Google Pay über das Einscannen eines QR-Codes in weiteren Ländern ange­boten wird, hat Google noch nicht mitge­teilt. Die Lösung könnte aller­dings auch inter­essant sein, um den Google-Dienst auf das iPhone zu bringen - unab­hängig davon, ob und unter welchen Bedin­gungen Apple die NFC-Schnitt­stelle bei Mobil­tele­fonen mit iOS-Betriebs­sys­tems für andere Bezahl­dienst­leister öffnet.

Auch andere Anbieter nutzen die QR-Code-Lösung für Zahlungen mit dem Handy. Ein Beispiel ist Payback Pay, das nur auf Android-Smart­phones, nicht aber auf dem iPhone den inte­grierten NFC-Chip nutzen kann. Hier wird aller­dings an der Kasse der in der Payback-App hinter­legte QR-Code einge­scannt und nicht umge­kehrt mit der Smart­phone-Kamera ein QR-Code am Kassen­ter­minal einge­lesen.

