Google Pay bei weiteren Banken in Deutschland

Google Pay ist ab sofort für die Kunden weiterer Banken in Deutsch­land und Öster­reich verfügbar.

Fotos: Apple/Erste Group Bank AG, Logo: Google, Montage: teltarif.de Google Pay ist als erster großer Mobile Payment Dienst schon im Juni 2018 gestartet. Viele Kredit­insti­tute in Deutsch­land setzen für Android-Smart­phones aller­dings weiterhin auf eigene Apps zur Digi­tali­sie­rung von Debit- und Kredit­karten. So bieten beispiels­weise die Spar­kassen sowie die Volks- und Raiff­eisen­banken ihren Kunden die Nutzung von Apple Pay an. Google Pay ist bei diesen Kredit­insti­tuten aber auch länger­fristig kein Thema.

Dennoch kommt nach einigen Monaten Still­stand wieder etwas Bewe­gung auf die mobile Bezahl­platt­form von Google. Wie berichtet, bietet American Express nach Apple Pay seit wenigen Tagen auch die Nutzung von Google Pay an. Der Google Watch Blog hat jetzt über die Frei­schal­tung des Dienstes bei weiteren Banken in Deutsch­land infor­miert. Dabei handelt es sich um Unter­nehmen, die zum Volks­wagen-Konzern gehören.

Wie es weiter heißt, war Google Pay bisher bereits bei den Volks­wagen Finan­cial Services verfügbar. Neu hinzu­genommen sind die Audi Bank, die Seat Bank, Skoda Credit und die Volks­wagen Bank Direct. Anders als American Express gab es von den Banken des VW-Konzerns keine offi­zielle Ankün­digung zum Start des mobilen Bezahl­dienstes. Zudem ist Google Pay für Kunden der Porsche Bank noch nicht verfügbar.

Erste Bank startet bei Google Pay

Fotos: Apple/Erste Group Bank AG, Logo: Google, Montage: teltarif.de Auch in Öster­reich ist Google Pay bereits seit mehreren Jahren verfügbar. Dabei zeigt sich in der Alpen­repu­blik ein ähnli­ches Bild wie in Deutsch­land. Viele Banken, die iPhone- und Apple-Watch-Besit­zern die Nutzung von Apple Pay anbieten, sind bei Google Pay nicht dabei. Die öster­rei­chi­sche Tages­zei­tung Der Stan­dard berichtet jetzt, dass mit der Ersten Bank der öster­rei­chi­schen Spar­kassen AG ("Erste Bank") das erste größere Kredit­institut im Land auch Google Pay unter­stützt.

Vorteil gegen­über der von vielen Banken für Android-Nutzer bevor­zugten eigenen App-Lösung ist die Möglich­keit, Google Pay neben dem Smart­phone auch auf einer Smart­watch zu nutzen. Wer für die kontakt­losen Zahlungen zum Handy greift, kann fast genauso schnell die physi­sche Kredit­karte zücken. Die Uhr befindet sich hingegen ohnehin bereits am Hand­gelenk, sodass die Bezahl-Funk­tion nur noch auf Knopf­druck akti­viert werden muss.

Nicht zuletzt sind Google Pay und Apple Pay auch sicherer als eine physi­sche Kredit­karte mit NFC-Funk­tion. Nutzer müssen die Schnitt­stelle vor jedem Bezahl­vor­gang manuell frei­schalten, während NFC bei einer "echten" Kredit­karte immer aktiv ist.

Wer ein Samsung-Smart­phone besitzt, hat mit Samsung Pay eine weitere Option für mobile Zahlungen.