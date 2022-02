Google Pay: Update vereinfacht schnellen NFC-Karten-Wechsel

Google nimmt in seiner aktu­ellsten Version der Pay-App einige Design­ände­rungen vor und verbes­sert die Möglich­keit, schnell auf NFC-Zahlungs­karten zuzu­greifen. Eine größere Darstel­lung und promi­nen­tere Posi­tio­nie­rung der Schalt­fläche zum Zugriff auf die Karten soll gewähr­leisten, dass Sie diese schneller finden, ohne erst nach einem unschein­baren Symbol suchen zu müssen.

In der aktu­ellsten Benut­zer­ober­fläche ist der Button ganz oben auf der Seite zu sehen. Das inno­vative Design verein­facht uns den raschen Wechsel zwischen verschie­denen Zahlungs­methoden, wenn wir beispiels­weise, eine lange Warte­schlange hinter uns, an einem NFC-Terminal stehen.

Verein­fachte Einrich­tung der Zahl­karten

Wurde noch keine Karte zum Bezahlen einge­richtet, zeigt die Schalt­fläche die Meldung "Kontaktlos einrichten" an. Sie können nun auswählen, ob Sie beispiels­weise eine Kredit- oder Debit-Karte oder ein PayPal-Konto zur Liste der Bezahl­methoden hinzu­fügen möchten.

Die Über­set­zung ist an dieser Stelle nur unge­fähr, da das Update noch nicht auf unseren Redak­tions­handys ange­kommen ist. Ist die Einrich­tung der Zahlungs­karte bereits abge­schlossen, erscheint auf dem Button „Bereit zum Bezahlen“. Neue Schaltflächen in aktuellster Google Pay-Version

Screenshots: 9to5Google

Google Pay-Guthaben auf dem Start­bild­schirm

Als Tüpfel­chen auf dem "I" zeigt die App jetzt auch Ihr aktu­elles Google Pay-Guthaben unter Ihrem Profil­bild auf der Regis­ter­karte „Start­seite“ an, was bereits vor dem Gang zur Kasse vor pein­lichen Über­raschungen schützt.

Laut 9to5Google rollt Google das Update bereits seit Januar aus, aller­dings war es zunächst nur auf einigen wenigen High-End-Smart­phones zu finden. Nach und nach macht es nun aber auch auf weniger privi­legierten Geräten die Runde und sollte bald für fast alle Android-Benutzer verfügbar sein.

Um die neue Opti­mie­rung selbst auszu­pro­bieren, müssen Sie Ihre Pay-App auf die neueste Version (146.1.3) aktua­lisieren, falls diese schon für Ihr Smart­phone verfügbar ist.

