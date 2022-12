Diese Banken bieten Google Pay jetzt in Deutschland an

Google nennt auf seinen Support-Seiten weitere Partner-Banken für Google Pay in Deutsch­land. Wir fassen die Neuzu­gänge zusammen.

Google Pay ist bereits seit mehr als vier Jahren in Deutsch­land verfügbar. Auch heute noch entscheiden sich sukzes­sive weitere Banken, ihren Kunden die Nutzung des mobilen Bezahl­dienstes auf Android-Smart­phones und smarten Uhren mit WearOS-Soft­ware anzu­bieten.

Auf einer Support-Seite infor­miert Google über die Partner für das Mobile-Payment-Angebot. Hier können Inter­essenten nach­sehen, ob die eigene Bank den Dienst unter­stützt.

Zu den neuen Part­ner­banken für den deut­schen Markt zählen:

Airwallex (Nether­lands) B.V. mit Visa Debit und Prepaid

Bank Norwe­gian AS mit Visa Credit

Citi­bank Europe mit Visa Credit

Cono­toxia Sp. z o.o. mit Visa Debit

Ecommbx Limited mit Visa Prepaid

JoomPay mit Visa Prepaid

PaySafe Payment Solu­tions mit Visa Debit

Pecunpay mit Visa Debit

Revolut Payments UAB mit Visa Debit und Credit

SPFMEI SAS mit Visa Debit

Sola­ris­bank mit Visa Debit und Credit

Transact Payments Malta Limited mit Visa Credit

Lösung für weitere Inter­essenten

Wie berichtet, haben schon vor einigen Tagen American Express und zum Volks­wagen-Konzern gehö­rende Banken Google Pay einge­führt. Andere Kredit­insti­tute, etwa die Spar­kassen sowie die Volks- und Raiff­eisen­banken, setzen auf der Android-Platt­form weiterhin auf eigene Bezahl-Apps. Diese funk­tio­nieren bislang aber nicht mit Smart­wat­ches, sondern können nur mit dem Mobil­telefon genutzt werden.

Weitere Google-Pay-Partner

Image licensed by Ingram Image, Logo: Google, Montage: teltarif.de Nach wie vor gibt es poten­zielle Inter­essenten, die Google Pay mit einer Kredit- oder Debit­karte von ihrer Bank nicht nutzen können. Für diese Kunden ist Google eine Koope­ration mit PayPal einge­gangen. So kann als Alter­native auch ein PayPal-Account als Bezahl­methode dienen. Voraus­set­zung ist, dass bei PayPal ein Bank­konto hinter­legt ist. Wird PayPal bislang nur mit einer Kredit- oder Debit­karte genutzt, funk­tio­niert der Dienst in Kombi­nation mit Google Pay nicht. Zudem ist die Nutzung auf Smart­phones beschränkt.

Eine weitere Alter­native, die Google auf seiner Support-Seite nennt, ist VIMpay. Auch dieser Dienst lässt sich mit deut­schen Bank­konten verknüpfen. Kunden bekommen dann eine virtu­elle Master­card, die sich für Google Pay nutzen lässt.

