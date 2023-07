Google: Kommt bald der automatische Flugmodus?

Google könnte bald mit einem inter­essanten Feature um die Ecke kommen. Einem Bericht zufolge soll der Such­maschi­nen­kon­zern an einem auto­mati­schen Flug­modus arbeiten. Nutzer müssten dann vor dem Flug keine manu­elle Akti­vie­rung des Flug­modus mehr vornehmen.

Der Auto-Flug­modus

Laut eines Berichts der Seite ParkiFly.lt in Zusam­men­arbeit mit "@xleaks7" handelt es sich um ein Google-Patent für trag­bare Geräte wie Smart­phones, Laptops und Tablets. Die Tech­nologie, um die es geht, soll die Geräte nahtlos in den Flug­modus umschalten können, ohne dass der Nutzer selbst aktiv werden müsse. Die Tech­nologie soll den auto­mati­schen Flug­modus basie­rend auf Umwelt­fak­toren wie Druck­abfall, Beschleu­nigung, Geschwin­dig­keit und Kabi­nen­geräu­sche akti­vieren können. Als weitere mögliche Faktoren seien Signal­ver­füg­bar­keiten wie GPS, Wi-Fi-Signal oder auch im Kontext mit einer Reise gespei­cherte Infor­mationen wie Reise­buchung und Check-in-Status genannt. So soll der automatische Flugmodus Konnektivitätsmerkmale automatisch einstellen können

Bild: Parkifly.lt, Screenshot: teltarif.de Während derzeit bei manuell akti­viertem Flug­modus alle Konnek­tivi­täts­merk­male wie Mobil­funk, Blue­tooth und WLAN deak­tiviert werden, soll das neue Feature auch dazu in der Lage sein, Konfi­gura­tionen von Netz­werk­ver­bin­dungen zu ermög­lichen. So könnte beispiels­weise WLAN einge­schaltet bleiben, weil viele Flug­gesell­schaften dessen Nutzung an Bord erlauben. Zudem müssten dann auch nicht mehr verbun­dene Blue­tooth-Geräte erneut manuell gekop­pelt werden, nachdem der Flug­modus akti­viert wurde.

Andere Beispiele für die Funk­tio­nalität des mögli­chen Auto-Flug­modus sei die Deak­tivie­rung auto­mati­scher Backups oder App-Aktua­lisie­rungen im Hinter­grund.

Was passiert nach dem Ausstieg?

Der auto­mati­sche Flug­modus soll auch nach dem Ausstieg aus dem Flug­zeug Funk­tio­nalität bieten, in dem dieser wieder auto­matisch deak­tiviert werde. Nötige Verbin­dungen wie Mobil­funk würden dann wieder einge­schaltet und das Gerät wieder auf die Stan­dard­ein­stel­lungen zurück­gesetzt.

Laut Bericht ist nicht eindeutig, wann Google das Feature bereit­stellen könnte. Es bleibt auch abzu­warten, ob das Feature gene­rell in Android imple­men­tiert wird oder ob beispiels­weise nur Google-Pixel-Nutzer im Rahmen eines Soft­ware-Feature-Drops von der Funk­tion profi­tieren.

Google hatte auf der dies­jäh­rigen Entwick­ler­kon­ferenz I/O im Mai sein erstes falt­bares Smart­phone namens Pixel Fold vorge­stellt. Darüber hinaus gab es unter anderem mit dem Pixel 7a auch eine neue Smart­phone-Mittel­klasse. Bald dürften Pixel 7 und Pixel 7 Pro von der Pixel-8-Serie abge­löst werden. Pixel 8 und Pixel 8 Pro sollen Gerüchten zufolge größere Akkus und einen Desktop-Modus bekommen.