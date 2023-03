Google VPN jetzt in allen One-Abos ohne Aufpreis

Google bietet schon seit geraumer Zeit einen eigenen VPN-Dienst an. Dieser ist zwar ohne zusätz­liche Kosten nutzbar - bislang aller­dings nur in Verbin­dung eines Google-One-Abon­nements mit mindes­tens 2 TB Online-Spei­cher­platz sowie für die Nutzer eines Pixel-7-Smart­phones. Künftig soll Google One VPN in allen kosten­pflich­tigen One-Preis­plänen enthalten sein, wie der Internet-Konzern in einem Blog­bei­trag erläu­tert.

Für Inter­essenten in Deutsch­land bedeutet die Verbes­serung, dass sie nicht mehr Google One Premium für 9,99 Euro pro Monat oder 99,99 Euro pro Jahr benö­tigen, um das VPN-Angebot zu nutzen. Statt­dessen reicht auch das Basic-Abon­nement für 1,99 Euro pro Monat oder 19,99 Euro pro Jahr aus. In diesem Tarif sind 100 GB Online-Spei­cher­platz enthalten. Google baut VPN-Verfügbarkeit aus

Quelle: Google, Screenshot: teltarif.de Eine weitere Alter­native ist Google One Stan­dard für 2,99 Euro monat­lich oder 29,99 Euro jähr­lich mit 200 GB Spei­cher­kapa­zität in der Cloud. Ledig­lich der kosten­lose Zugang zu Google One, der 15 GB Cloud-Spei­cher bietet, ist bei der VPN-Lösung außen vor. Genauso verfährt auch Apple mit seinem iCloud Private Relay, einem mit dem Google-Angebot vergleich­baren VPN-Dienst, der für Kunden verfügbar ist, die einen kosten­pflich­tigen iCloud-Spei­cher­plan wählen.

Apps für Windows und macOS, Android und iOS

Google One - und somit auch der VPN-Dienst - gibt es als App für Windows und macOS am Desktop. Darüber hinaus werden mobile Geräte mit Android, iOS und iPadOS versorgt. Nach dem Login mit der E-Mail-Adresse und dem Pass­wort des Google-Accounts kann der VPN-Dienst beliebig ein- und ausge­schaltet werden.

Ein VPN-Tunnel verschleiert die eigene IP-Adresse und somit beispiels­weise den eigenen Standort. Der Dienst soll zudem für eine sichere, verschlüs­selte Verbin­dung sorgen - etwa wenn über einen öffent­lichen WLAN-Hotspot auf sensible Daten zuge­griffen wird. Google erklärt, dass das Unter­nehmen den Netz­werk­ver­kehr nicht mit der Iden­tität des Anwen­ders in Verbin­dung bringen kann.

"Neben­wir­kung": Zero-Rating-Dienste wie Telekom StreamOn und Voda­fone Pass (die zum Monats­ende ohnehin einge­stellt werden), funk­tio­nieren nicht, da auch die Netz­betreiber den Daten­ver­kehr nicht beispiels­weise bestimmten Strea­ming­diensten zuordnen können. Die Daten­ver­brauchs-Abfrage für Telekom-Kunden ist unter der Webseite pass.telekom.de eben­falls nicht möglich. Auch bei anderen Online-Ange­boten kann es erfor­der­lich sein, die Original-IP-Adresse des genutzten Internet-Anschlusses anstelle des VPN-Tunnels zu verwenden.