Faktenprüfung: Hat Google Europa-Chef Matt Brittin Recht?

Die Finan­cial Times (FT) und der Euro­päi­sche Dach­ver­band der Fest­netz­betreiber (ETNO) hatten zu einer Diskus­sions­runde (FT-ETNO Panel) über die Zukunft des EU-Internet-Ökosys­tems nach Brüssel geladen. Wie sollen alle digi­talen Akteure zu einer Gigabit-Zukunft beitragen? In Brüssel disku­tierte Googles Europa-Chef Matt Brittin mit Christel Heyde­mann, der neuen CEO von Orange (Frank­reich), László Ignéczi, dem neuen Vorsit­zenden des Gremiums Euro­päi­scher Regu­lie­rungs­stellen für elek­tro­nische Kommu­nika­tion (GEREK / BEREC), Konstan­tinos Masselos von der Grie­chi­schen Kommis­sion für Tele­kom­muni­kation und Post und mit Vittorio Colao, dem ehema­ligen Voda­fone-Group CEO und Noch-Minister für tech­nolo­gische Inno­vation und digi­tale Trans­for­mation in Italien der schei­denden Draghi-Regie­rung.

Google lehnt Kosten­deckung ab

Google's Europachef Matt Brittin möchte sich an den Netzkosten nicht beteiligen. Es könnte ihm aber Vorteile bringen.

Foto: Picture Alliance/dpa/ZUMA Wire Wie bereits berichtet lehnte Brittin das "Konzept der fairen Kosten­deckung im Breit­band­bereich" ab, da es der Netz­neu­tra­lität zuwi­der­laufe. Brittin vertei­digte Googles "Steu­erver­mei­dungs- und Arbi­trage-Modelle". Schon 2012 hatte er vor dem Rech­nungs­prü­fungs­aus­schuss des Verei­nigten König­reichs einräumen müssen, dass sein Unter­nehmen Milli­arden von Pfund einnehme, aber im Verei­nigten König­reich wenig bis gar keine Steuern zahle. Das Ergebnis der Anhö­rung war, dass Google "ein Unter­nehmen mit kurzen Armen und tiefen Taschen ist", wie es der lang­jäh­rige Bran­chen-Experte John Strand (Strand­con­sult) aus Däne­mark in seinem aktu­ellen News­letter beschreibt.

Gibt es in Europa eine Pflicht zur Netz­neu­tra­lität?

Strand Consult hatte in den letzten 10 Jahren zahl­reiche Analysen zu Netz­neu­tra­litäts­vor­schriften in der ganzen Welt veröf­fent­licht. In der Tat enthält die einschlä­gige Verord­nung (EU) 2015/2120 des Euro­päi­schen Parla­ments den Begriff "Netz­neu­tra­lität" nicht. Die EU-Vorschriften verbieten es aber den Breit­band­anbie­tern, Endkunden zu blockieren oder zu dros­seln.

In den halb­jähr­lichen Berichten des Gremiums Euro­päi­scher Regu­lie­rungs­stellen für elek­tro­nische Kommu­nika­tion (GEREK / BEREC) werde behauptet, dass es heute in der EU kein Problem mit der Netz­neu­tra­lität gebe und dass es vor der Verab­schie­dung der Vorschriften keine absicht­lichen, syste­mati­schen Verstöße durch Breit­band­anbieter gab.

Nach Ansicht von Strand hindere nichts in der EU-Politik Google daran, zur Verbes­serung der Konnek­tivität beizu­tragen, indem es die Kosten­deckung in der mitt­leren und letzten Meile des Breit­band­netzes unter­stütze. Daher gibt es keinen "inhä­renten Konflikt" zwischen fairer Kosten­deckung und Netz­neu­tra­lität.

Wieviel Netz baut Google wirk­lich?

Auf der FT-ETNO-Veran­stal­tung prahlte Brittin mit Googles Infra­struktur-Inves­titionen: "Wir über­tragen den Daten­ver­kehr auf 99 Prozent der Strecke, bringen ihn näher an die Nutzer und machen ihn für unsere Tele­kom­muni­kati­ons­partner effi­zienter. Tatsäch­lich, so Strand, habe Google nur in fünf stra­tegisch wich­tigen EU-Ländern eigene Rechen­zen­tren aufge­baut. Es blieben aber noch 22 EU-Länder, in denen es für Google unwirt­schaft­lich sei, zu inves­tieren. Die Behaup­tung von Brittin sei somit hinsicht­lich der Entfer­nung zum End-Kunden und der damit verbun­denen Kosten falsch.

Google habe zwar in Unter­see­kabel und eigene Daten­zen­tren inves­tiert, aber im Gegen­satz zu Breit­band­anbie­tern, die Inhalte von allen Anbie­tern durch­leiten müssen, inves­tiere Google nur in die Infra­struktur für seine eigenen Inhalte. Die Infra­struktur-Inves­titionen von Google in Höhe von einigen Milli­arden Dollar würden im Vergleich zu den jähr­lichen Einnahmen von 257 Milli­arden Dollar verblassen. Im Gegen­satz dazu gäben Breit­band­anbieter 20-30 Prozent ihres Umsatzes nur für die Infra­struktur aus.

Keine Invest­ments wo Verpflich­tungen drohen

Google vermeide es weit­gehend, an Orten zu inves­tieren, an denen man der Regu­lie­rung und Verpflich­tungen wie dem Univer­sal­dienst unter­liegen würde. Google vermeide weit­gehend die Nutzung von Inter­net­ver­mitt­lungs­stellen (oder Peering-Punkte wie z.B. DE-CIX), weil es lieber ein paral­leles Internet betreibe. Statt­dessen erwarte Google von den Breit­band­anbie­tern, dass sie die Ressourcen alleine für die Verwal­tung der YouTube-Daten (die täglich um 3,7 Millionen Videos wachsen) unge­achtet des Wachs­tums und der Kosten aufrecht­erhalten müssten, auch wenn nur ein Bruch­teil der Endnutzer auf diese Videos zugreife.

Es fehlen belast­bare Zahlen

Immerhin weise Brittin zu Recht darauf hin, dass die euro­päi­schen Betreiber noch keine aussa­gekräf­tigen Verkehrs- und Kosten­daten für einzelne Netze veröf­fent­licht hätten. Gesi­cherte Nach­weise könnten nämlich die Diskus­sion zu Gunsten der EU-Breit­band­anbieter verän­dern, findet Strand.

Strand Consult stellt in diesem Zusam­men­hang seine eigene Arbeiten vor: Im Bericht "Middle Mile Econo­mics: Wie Video­unter­hal­tung das Geschäfts­modell für Breit­band unter­gräbt" hat Strand Fall­stu­dien über länd­liche FTTH-Netze (Fiber to the Home) aufge­führt, aller­dings am Beispiel der Mängel der US-Breit­band­anbieter. Strand weiß, dass die Diskus­sion in den USA und anderen Ländern weiter fort­geschritten ist als hier­zulande. In den USA gebe es eine inten­sive Diskus­sion über digi­tale Gerech­tig­keit; etwa zwei Dutzend Orga­nisa­tionen für soziale Gerech­tig­keit hätten der Federal Commu­nica­tions Commis­sion (FCC, vergleichbar mit der deut­schen BNetzA) mitge­teilt, dass Unter­nehmen wie Google einen finan­ziellen Beitrag leisten müssen, um gemein­same Konnek­tivi­täts­ziele zu errei­chen.

Beispiel Südkorea

In Südkorea, der wohl "welt­weit führenden Breit­band­nation", hätten die poli­tischen Entschei­dungs­träger erkannt, dass die Qualität der Bereit­stel­lung von Inhalten sowohl in der Verant­wor­tung der Breit­band­anbieter als auch der Anbieter von Inhalten wie Google liegt.

Welt­weiter Trend für faire Kosten­deckung bei Breit­band

Poli­tische Entschei­dungs­träger auf der ganzen Welt bemühten sich, die Inves­titi­ons­lücken im Breit­band­netz zu schließen. Inter­natio­nale Orga­nisa­tionen wie die ITU, die Gesetz­geber in den USA und Südkorea sowie die Regu­lie­rungs­behörden für Tele­kom­muni­kation in den USA, der EU, Japan und Südkorea haben längst über­fäl­lige Unter­suchungen zu den wirt­schaft­lichen Aspekten und Geschäfts­modellen im Breit­band­bereich einge­leitet.

Strand schreibt dazu: "Das Internet hat sich in den letzten zehn Jahren erheb­lich verän­dert, und es ist gerecht­fer­tigt, dass das Thema erneut aufge­griffen wird, zumal das Strea­ming von Video­unter­hal­tung kein Thema war, als die poli­tischen Rahmen­bedin­gungen für Breit­band­dienste fest­gelegt wurden." Wichtig sei, dass diese Unter­suchungen die Verant­wor­tung der Hand­voll "großer Streamer" wie Netflix, Googles YouTube, Amazon Prime, Disney+ und Micro­soft Xbox unter­suchten, die etwa 80 Prozent des welt­weiten Inter­net­ver­kehrs ausmachten.

Die poli­tischen Entschei­dungs­träger möchten verstehen, wie die großen Streamer die Kosten für die mitt­lere und letzte Meile des Breit­band­netzes tragen sollen (zu denen sie heute wenig bis gar nichts beitragen), wie sie einen finan­ziellen Beitrag zur Errei­chung sozialer Ziele wie dem Univer­sal­dienst leisten sollen (zu dem sie heute wenig bis gar nichts beitragen) und welche Rolle sie bei der Entste­hung schäd­licher Treib­haus­gas­emis­sionen spielen.

Demo­kra­tisie­rung des Bezahl­modells - Zahlt, was ihr nutzt

Gegen­wärtig erhalten Breit­band­anbieter Abon­nement­gebühren auf der Grund­lage einer Reihe von Dienst­leis­tungen, die sie für ihre Kunden erbringen, darunter Bau und Wartung der physi­schen letzten Meile, Netz­tech­nologie und -verwal­tung, Forschung und Entwick­lung, Kunden­betreuung und Kunden­dienst. Um Inhalte von Dritten in ihrem Netz zu ermög­lichen, muss ein Breit­band­anbieter eine Reihe anderer, eigen­stän­diger Dienste erbringen.

Wenn Inhalte in das Netz eines Breit­band­anbie­ters gelangen, muss der Breit­band­anbieter für Spei­che­rung, Daten­hal­tung, Berech­nung, Über­tra­gung, Migra­tion, Vernet­zung, Bereit­stel­lung und Sicher­heit sorgen. Dies sind die glei­chen Dienste, die Google Cloud gegen eine Gebühr auch anbietet. Der Zugang zu Google Cloud wird auf einer Pay-as-you-go-Basis (auf Deutsch: Zahle nur das, was Du auch verbrauchst) ange­boten. Die Gebühren richten sich nach der Nutzung oder nach dem Anfall der Kosten. Darin sehe niemand etwas Unge­rechtes oder Diskri­minie­rendes.

Bezah­lung bringt Google Vorteile

Einzel­per­sonen und Unter­nehmen können Google-Cloud-Dienste buchen. Die Unzu­läng­lich­keiten zwischen Breit­band- und Inhalts­anbie­tern könnten mit einfa­chen, Cloud-ähnli­chen Schnitt­stellen behoben werden. In der Tat haben südko­rea­nische Breit­band­anbieter dies bereits für Inhalts­anbieter einge­führt, die mehr als ein Prozent des Daten­ver­kehrs ausma­chen oder 1 Million oder mehr Nutzer haben. Die Gebühren belaufen sich auf etwa 21 Euro pro Tera­byte (2 Cent/GB); das sei die gleiche Summe, die Google Cloud den Euro­päern für die Über­tra­gung von Daten in sein Netz­werk berechne.

Google zahlt schon seit einiger Zeit solche Gebühren an südko­rea­nische Breit­band­anbieter. Dies hat die Verbrei­tung von FTTH-Abon­nements nicht verlang­samt, die in den letzten drei Jahren zuge­nommen hat und nun 86,6 Prozent der gesamten Breit­band­anschlüsse ausmacht, den höchsten Wert in der OECD, hat Strand ermit­telt. Diese Tatsache wider­lege Brit­tins Behaup­tung, dass Tran­sit­gebühren den Wohl­stand in Südkorea schmä­lern könnten.

Zahlungen von Google könnten Google auch nutzen

Ja, so kommt Strand zu dem Schluss: "Es mag für Google etwas teurer sein, in Südkorea Geschäfte zu machen, als dies früher der Fall war, als der Netz­zugang noch kostenlos war, aber die Zahlung von Google trägt dazu bei, dass die mitt­lere Meile des Breit­band­netzes aufge­rüstet wird, und fördert den Breit­band­ver­brauch." Außerdem mache Google in Südkorea mehr Geld. Der Umsatz sei 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 32,8 Prozent gestiegen und Betriebs­gewinn stieg im Jahres­ver­gleich um 88,4 Prozent. Unterm Strich habe man dort 152,1 Prozent mehr verdient.

Für Strand hat es den Anschein, dass die Gebühren der Renta­bilität von Google nicht geschadet, sondern viel­leicht sogar noch geholfen hätten.

