Google Maps: Neue Features zur Hauptreisezeit

Google hat die Haupt­rei­sezeit zum Anlass für neue Funk­tionen bei seinem Karten­dienst genommen. So bietet Google Maps ab sofort foto­rea­lis­tische Luft­auf­nahmen von fast 100 Sehens­wür­dig­keiten in Städten wie Barce­lona, London, New York, San Fran­cisco und Tokio. Der Anbieter bezeich­nete das Angebot als ersten Schritt zur Einfüh­rung der immersiven Ansicht, die künst­liche Intel­ligenz mit hoch­auf­lösenden Street-View-, Satel­liten- und Luft­bil­dern kombi­niert.

Als Anwen­dungs­bei­spiel nennt Google eine Städ­tereise nach New York. Mit der neuen Funk­tion könne sich der Reisende schon vor dem Abflug das Empire State Buil­ding "aus der Nähe" ansehen, um zu entscheiden, ob sich ein Besuch der Sehens­wür­dig­keit lohnt. Um eine Luft­auf­nahme anzu­sehen, muss das gewünschte Objekt mit Google Maps gesucht und dann in den Foto-Bereich gewech­selt werden. Steht die neue Ansicht zur Verfü­gung, so wird diese anschlie­ßend ange­zeigt.

Neue Details zu Fahrrad-Routen

Feature-Upgrade für Google Maps

Foto/Montage: teltarif.de, Icon: Google Fahrrad-Routen gibt es bei Google Maps zwar bereits seit zwölf Jahren. Demnächst sollen Nutzer die Möglich­keit bekommen, Stre­cken zu verglei­chen und detail­lierte Infor­mationen abzu­rufen, um sich auf die Fahrt vorzu­bereiten. Neben den Höhen­unter­schieden sollen Radfahrer beispiels­weise auch erfahren, ob auf der Strecke mit starkem Auto­ver­kehr gerechnet werden muss.

Google Maps infor­miert außerdem darüber, ob man beispiels­weise über viel befah­rene Stre­cken oder eher selten genutzte Seiten­straßen zum Ziel gelotst wird. Befinden sich größere Stei­gungen auf dem Weg, so wird das eben­falls ange­zeigt. Google räumt ein, dass die Detail-Infor­mationen zu den Fahrrad-Stre­cken erst ange­zeigt werden können, sobald die Daten verfügbar sind. Wann das der Fall sein wird, ließ der Konzern offen.

Unter­wegs in Verbin­dung bleiben

Eine weitere Neue­rung betrifft die Standort-Frei­gabe bei Google Maps. Die neue Funk­tion kann darüber infor­mieren, wann Freunde oder Bekannte an einem bestimmten Ort - etwa einem gemein­samen Treff­punkt - ange­kommen sind. Die Standort-Benach­rich­tigungen lassen sich ausschließ­lich für Personen einstellen, die ihren Standort bereits unter­ein­ander geteilt haben.

Um Daten­schutz und Privat­sphäre zu gewähr­leisten, erhält die betref­fende Person mehrere Erin­nerungen - per E-Mail und Push-Nach­richt - mit dem Hinweis auf den geteilten Standort. Per E-Mail soll der Hinweis monat­lich wieder­holt werden. Das Teilen des Stand­orts kann jeder­zeit beendet werden. Das Einstellen von Standort-Benach­rich­tigungen lässt sich auch komplett blockieren.

Wie berichtet, gibt es auch bei Apple Maps ein neues Feature speziell für den deut­schen Markt.