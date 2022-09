Google Maps: Eco-Routing in weiteren Ländern

Google will Nutzern in weiteren euro­päi­schen Ländern die Möglich­keit geben, Sprit zu sparen und führt umwelt­freund­liche Routen­füh­rung ein.

Google erwei­terte seine Navi­gations-App Google Maps im vergan­genen Monat hier­zulande mit einem Feature, das Auto­fah­rern dabei helfen soll, Kraft­stoff zu sparen. Als Alter­native zur schnellsten Route kann sich der Nutzer den kraft­stoff­spar­samsten Weg anzeigen lassen.

Zuerst wurde das Feature in den USA und Kanada einge­führt, im August wurde Deutsch­land bedacht. Jetzt gibt Google in einem Blog-Post bekannt, dass das Eco-Routing in weiteren, rund 40 euro­päi­schen Ländern einge­führt wird. Das kann entspre­chend nicht nur für die Nutzer in den jewei­ligen Ländern sinn­voll sein, sondern auch, wenn Reisende mit dem Auto in anderen Ländern unter­wegs sind.

Eco-friendly Routing: So funk­tio­niert es

Anzeige der Energie-Ersparnis

Bild: Google Maps, Screenshot: teltarif.de Wie eingangs erwähnt, funk­tio­niert das Feature hier­zulande bereits. Wir haben es beispiel­haft anhand einer Routen­füh­rung von Berlin nach Köln veran­schau­licht. Die besagte Route wird wie gewohnt in Start- und Ziel­punkt von Google Maps einge­geben. Um Routen­optionen anzu­zeigen, muss (Beispiel iOS-App) rechts oben auf das Drei-Punkte-Menü geklickt werden. Anschlie­ßend ploppt ein Menü auf, das die Routen­optionen frei­legt. Routenoptionen

Bild: Google Maps, Screenshot: teltarif.de Beim Blick darauf gelangen Sie zu verschie­denen Einstel­lungs­mög­lich­keiten. Unter anderem können Sie einstellen, dass bei der Navi­gati­ons­suche kraft­stoff­spa­rende Routen bevor­zugt ange­zeigt werden sollen. Diese Option lässt sich manuell akti­vieren und deak­tivieren.

Darüber hinaus ist es möglich, den Motortyp des Fahr­zeugs zu wählen, um die Routen­füh­rung dahin­gehend anzu­passen. Zur Wahl stehen Benziner, Diesel, Elektro und Hybrid. Das Beispiel in dem einge­bun­denen Bild zeigt die mögliche Ersparnis, wenn Sie mit einem Fahr­zeug mit Elek­tro­motor fahren. Wird die Option Benziner ausge­wählt, sollen sich auf der Route von Berlin nach Köln bis zu 9 Prozent Benzin sparen lassen. Auswahl des Motortyps in den Routenoptionen

Bild: Google Maps, Screenshot: teltarif.de Laut Blog-Post soll die Auswahl des Fahr­zeug-Typs in den kommenden Wochen auch für weitere euro­päi­sche Länder, die USA und Kanada frei­geschaltet werden. Die Infor­mationen, um ener­gie­effi­ziente Routen anzu­zeigen, beruhen laut Google auf Erkennt­nissen der National Rene­wable Energy Labo­ratory (NREL) des US-Ener­gie­minis­teriums und Daten der Euro­päi­schen Umwelt­agentur. Darauf basie­rend wurden für Google Maps Modelle für maschi­nelles Lernen entwi­ckelt, die auf den belieb­testen Motor­typen in einer bestimmten Region trai­niert wurden.

