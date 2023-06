Google Maps: Mehr Immersive View und weitere Features

Dank drei neuer Updates wird Google Maps noch prak­tischer. Der Karten­dienst infor­miert in seinem Blog über die Erwei­terung von Immersive View, eine simp­lere Navi­gation und einem Verlauf für die Browser-Fassung. Die immersive Ansicht ist jetzt auch für diverse Wahr­zei­chen in Deutsch­land, darunter der Berliner Fern­seh­turm, verfügbar. So lässt sich die Umge­bung hautnah erkunden. Auswir­kungen durch Wetter und Tages­zeit können durch eine Vorschau abge­schätzt werden. Schnell­infos für eine simpli­fizierte Routen­füh­rung starten demnächst. Die letzten Maps-Such­ergeb­nisse für den Browser sind bereits aktiv.

Google Maps: Fort­schritte bei Immersive View

Der Berliner Fernsehturm bei Tag und bei Nacht

Google Im März rollte Google seine KI-gene­rierte plas­tische Perspek­tive namens Immersive View für erste Nutzer aus. Neben den USA gab es bereits erste Erfolgs­mel­dungen in Groß­bri­tan­nien und Deutsch­land. Jetzt stellt Maps das Feature einer brei­teren Masse zur Verfü­gung. In seinem Blog berichtet Google, dass neue Städte und mehr als 500 Sehens­wür­dig­keiten einge­pflegt wurden. Darunter der Berliner Fern­seh­turm. Immersive View lässt sich auf Android und iOS verwenden. Dabei können Anwender nicht nur die Ansicht verän­dern. Das Brandenburger Tor in der Immersive View

Google Abseits des Rein- und Raus­zoo­mens sowie des Drehens der Perspek­tive stehen die Licht­ver­hält­nisse und das Wetter in Echt­zeit parat. Ferner lässt sich eine Vorschau des Wetters und einer gewünschten Tages­zeit einblenden. Allzu detail­liert ist die Grafik, die aus unzäh­ligen Fotos berechnet wird, zwar nicht, die Schatten und die Beleuch­tung vermit­teln aber einen guten Eindruck der Szenerie. Wir haben Beispiel­auf­nahmen vom Berliner Fern­seh­turm und vom Bran­den­burger Tor einge­bettet.

Google Maps: Browser-Such­ver­lauf und Schnell­infos

Verlauf von Maps im Browser

Google Eine über­fäl­lige Erwei­terung hat Google Maps für Browser erhalten. Ab sofort können Sie Ihre letzten Such­anfragen auch in den Inter­net­dienst­pro­grammen abrufen. Hierfür muss ledig­lich der Button „Letzte“ im Seiten­menü ange­klickt werden. Anschlie­ßend listet Google Maps die jüngsten Ziel­orte auf. Diese können Sie auch spei­chern und mit anderen teilen. Eine weitere Neue­rung soll mit den Schnell­infos noch diesen Monat zu Android und iOS kommen. Es handelt sich um eine simple Navi­gation für Regionen, die man schon eini­ger­maßen kennt. Sie zeigt haupt­säch­lich an, wann man abbiegen muss und voraus­sicht­lich ankommt.

Anschei­nend wird sich Google Maps auf dem Galaxy Z Flip 5 eben­falls gut nutzen lassen.