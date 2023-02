Google Maps: Neue Ansicht & Features für Elektroautos

Durch neue Funk­tionen wie der immersiven Ansicht will Google seinen Karten­dienst Maps mit authen­tischen und erwei­terten Ebenen versehen. Möglich macht es der Einsatz von Künst­licher Intel­ligenz. Ab heute steht die immersive Ansicht in fünf ersten Städten zur Verfü­gung. In den kommenden Monaten werden weitere ergänzt. Die drei­dimen­sio­nale Perspek­tive inklu­sive Echt­zeit­wetter ermög­licht eine virtu­elle Erkun­dung. Sogar Etablis­sements wie Restau­rants und Cafés können besich­tigt werden. Neue AR-Features und Komfort­funk­tionen für Elek­tro­fahr­zeuge wurden eben­falls für Google Maps ange­kün­digt.

Digi­tales Sight­seeing dank immersiver Ansicht

Die immersive Ansicht außen

Google Google hat in einem Blog­bei­trag neue Funk­tionen für Maps vorge­stellt. Beson­ders auf die immersive Ansicht ist das Unter­nehmen stolz. Es sei eine völlig neue Art, einen Ort zu erkunden und man würde sich fühlen, als sei man direkt dort. Wie das Entwick­ler­studio erklärt, entsteht diese 3D-Perspek­tive anhand von Milli­arden Street-View- und Luft­auf­nahmen. Um eine lebens­nahe Visua­lisie­rung zu errei­chen, nutzt das Team neuro­nale Strah­lungs­felder (NeRF). Hierbei handelt es sich um eine fort­schritt­liche KI-Methode. Die immersive Ansicht innen

Google Ob Beleuch­tung, Ober­flä­chen, Mate­ria­lien oder Hinter­gründe, die Ergeb­nisse sollen authen­tisch die Szenerie wider­spie­geln. Virtu­elle Besich­tigungen von Geschäften und Restau­rants sind eben­falls möglich. So können Besu­cher vorab etwa die Atmo­sphäre und das Licht begut­achten. Die immersive Ansicht startet jetzt in London, Los Angeles, New York, San Fran­cisco und Tokio. In den kommenden Monaten sollen weitere Städte wie Amsterdam, Dublin, Florenz und Venedig folgen. Demnächst soll es außerdem eine Suche für Live View zum Erkunden und Navi­gieren via AR geben. So weisen beispiels­weise Rich­tungs­pfeile den Weg.

Google Maps: Mehr Komfort für Elek­tro­autos

Erst vor wenigen Tagen infor­mierten wir Sie über Hinweise auf eine erwei­terte Unter­stüt­zung für Elek­tro­fahr­zeuge in Google Maps. Google hat diese jetzt selbst ange­kün­digt. In Bälde sollen Lade­stopps zu Fahrten hinzu­gefügt werden können. Die App schlägt den besten Stopp auf Basis von Faktoren wie dem Verkehr, den Lade­stand und dem Ener­gie­ver­brauch vor. Bei Bedarf lassen sich die Vorschläge anpassen. Eine Anzeige von Lade­sta­tionen in den Such­ergeb­nissen und von beson­ders schnellen Lade­sta­tionen soll es eben­falls geben.

