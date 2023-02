Google Maps: Android-App mit Ladestopps für E-Autos

Wer mit seinem Elek­tro­auto eine längere Route bestreitet, muss demnächst nicht mehr auf die Planung von Lade­sta­tionen als Zwischen­stopps in Google Maps für Android verzichten. Im Quell­code der aktu­ellen App-Fassung wurden Hinweise entdeckt, dass sich dieses Feature in Entwick­lung befindet. Dank zusätz­licher Eingabe spezi­fischer Fahr­zeug­daten kann das Karten-Programm über­prüfen, ob und wann ein Zwischen­stopp nötig wird. Diese Funk­tion gibt es bereits in Googles Fahr­zeug-Betriebs­system Android Auto­motive. Für die Smart­phone-Anwen­dung wäre sie eine sinn­volle Ergän­zung.

Handy wird besserer Beifahrer für Elek­tro­autos

Geplante Ladestopps in Android Automotive

Google Es gibt zahl­reiche Info­tain­ment­sys­teme in modernen Vehi­keln. Vor zwei­ein­halb Jahren kam mit dem Pole­star 2 das erste Modell mit Googles neuer Fahr­zeug-Schnitt­stelle Android Auto­motive auf den Markt. Neben Pole­star haben auch Volks­wagen und Volvo entspre­chend gerüs­tete Wagen im Port­folio. Weitere Fabri­kanten, die eine Einfüh­rung des Produkts planen, sind BMW, Ford, Honda und General Motors. Aber was ist mit den unzäh­ligen Elek­tro­fahr­zeug-Führern, die ein anderes Info­tain­ment­system haben und trotzdem Lade­stopps mit Google Maps einplanen wollen?

Für diese naht eine Unter­stüt­zung des Features in Google Maps für Android-Smart­phones. Das hat 9to5Google heraus­gefunden. Die Webseite durch­stö­bert häufiger Quell­codes verschie­dener Mobil­gerät-Anwen­dungen. In der Maps-Version 11.65 wurden Code­zeilen bezüg­lich Lade­stopps für Elek­tro­autos entdeckt. Es bleibt abzu­warten, welche Zusatz­infor­mationen das Programm für die Erwei­terung braucht. Nahe­lie­gend wären die Akku­kapa­zität und / oder das Fahr­zeug­modell. Ähnlich wie in Android Auto­motive dürfte ein Blitz-Symbol eine Lade­sta­tion kenn­zeichnen.

Welche Code­zeilen wurden genau entdeckt?

Insge­samt fünf Sätze des neuesten Updates verraten, dass Google eine entspre­chende Erwei­terung plant. „Wenn Sie da ankommen, ist ihr Akku­stand niedrig“, lautet eine Warn­mel­dung. „Aufla­destopp erfor­der­lich, um das Ziel zu errei­chen“, beteuert eine andere Text­zeile. Ein weiterer Eintrag teilt mit, dass die Strecke zu lang für eine auto­mati­sche Planung von Aufla­destopps sei und der Fahrer selbst welche hinzu­fügen soll. Des Weiteren wird ersicht­lich, dass das Feature nur bei aktiver Inter­net­ver­bin­dung funk­tio­niert. Zu guter Letzt sei der Hinweis auf mangelnde kompa­tible Lade­sta­tionen inner­halb der Route genannt.

