Google Assistant Driving Mode: In Deutschland als „Auto“

Vor circa zwei Jahren kündigte Google den Assistant Driving Mode als Nach­folger zur Smart­phone-App Android Auto an, nun ist das Feature in Deutsch­land zumin­dest teil­weise verfügbar. Ein großes Hick­hack rund um die Einfüh­rung des Features ging voraus: Erst hieß es, dass zunächst ledig­lich die USA bedacht wird, dann sollte es doch hier­zulande erscheinen, anschlie­ßend wurde unsere Region wieder ausge­klam­mert und jetzt die unver­hoffte Veröf­fent­lichung. In Google Maps haben manche Anwender in Deutsch­land bereits Zugriff auf den Google Assistant Driving Mode, der bei uns schlicht „Auto“ heißt.

Google Assistant Driving Mode: Nach Chaos Happy End?

Google Assistant Driving Mode alias „Auto“ in Aktion

GoogleWatchBlog Eigent­lich sollte der Google Assistant Driving Mode schon Anfang April hier­zulande funk­tio­nieren, wie wir berich­teten. Letztes Wochen­ende ruderte der Such­maschi­nen­kon­zern aller­dings mit seinen Rollout-Plänen zurück und beschränkte jene nach den USA auf Austra­lien, Groß­bri­tan­nien, Irland, Indien und Singapur. Kurio­ser­weise machen aber nun vermehrt hiesige Anwender darauf aufmerksam, dass sie den Assistant Driving Mode in Maps vorge­funden haben (via GoogleWatchBlog). Aus der sper­rigen Bezeich­nung machte das Unter­nehmen für Deutsch­land schlicht „Auto“. Google Assistant Driving Mode alias „Auto“ aktivieren

GoogleWatchBlog Das Feature ist in den Navi­gati­ons­ein­stel­lungen von Google Maps akti­vierbar. Es scheint den Screen­shots nach zu urteilen bereits eine komplette deut­sche Loka­lisie­rung zu geben. Auf unserem Android-Smart­phone haben wir die neuste Beta­ver­sion 10.65.3 von Google Maps instal­liert. Dennoch konnten wir die Funk­tion „Auto“ nicht vorfinden. Die Erwei­terung dürfte in Wellen server­seitig inner­halb der kommenden Wochen frei­geschaltet werden.

Welche Vorteile bringt das Feature?

Wer kein Info­tain­ment­system in seinem Fahr­zeug hat, oder nur eines, welches nicht mit Android Auto kompa­tibel ist, nutzt alter­nativ das Smart­phone-Display. Bislang wurde hierfür die App Android Auto verwendet. Google Assistant Driving Mode alias „Auto“ ist der Nach­folger dieser Lösung und Bestand­teil von Google Maps. Mittels Sprach­befehlen ist es mit dieser Methode möglich, während der Fahrt Anrufe anzu­nehmen oder zu initi­ieren, Mittei­lungen abzu­hören oder zu diktieren und Medi­endienste wie YouTube Music, Spotify und Google Podcast in Anspruch zu nehmen. Dabei bleibt der Navi­gati­ons­bild­schirm stets im Vorder­grund.

