Google Maps zurück auf der Apple Watch

Google Maps kann ab sofort wieder auf der Apple Watch genutzt werden. Voraus­set­zung ist ein App-Update am iPhone. Der Funk­tions­umfang ist aber noch einge­schränkt.

Google Maps auf der Apple Watch verfügbar

Foto: Apple, Logo: Google, Montage. teltarif.de Im August hatte Google ange­kün­digt, seine Karten-App künftig wieder für die Apple Watch anzu­bieten. Jetzt wurde der Schritt voll­zogen. Wer die Version 5.52 der Google-Maps-Version für das iPhone instal­liert, findet die Anwen­dung am Anschluss auch wieder in der Watch-App in der Liste der Programme, die sich auf der smarten Uhr instal­lieren lassen.

Bei Anwen­dern, die iPhone-Apps auto­matisch auf der Apple Watch instal­lieren lassen, sollte Google Maps ohne manu­ellen Eingriff auftau­chen, nachdem die aktu­elle Version der Appli­kation auf dem iPhone instal­liert wurde. Vor rund drei Jahren hatte Google die Maps-App von der Apple Watch entfernt. Schon damals kündigte der Internet-Konzern aber an, das Angebot zu einem späteren Zeit­punkt wieder anzu­bieten.

Als Google die Entwick­lung des Maps-Programms für watchOS einstellte, waren Smart­wat­ches gene­rell noch nicht so weit verbreitet wie heute. Die Uhren waren schwer­gängig und vor allem nach­instal­lierte Apps star­teten zum Teil langsam und unzu­ver­lässig. Der Funk­tions­umfang, den watchOS ermög­lichte, war gegen­über den heutigen Möglich­keiten beschränkt und auch andere App-Anbieter zogen sich von der Apple Watch zurück.

Das bietet Google Maps auf der Apple Watch

Foto: Apple, Logo: Google, Montage. teltarif.de Nun ist Google Maps nicht nur auf der Haupt­seite von Apple CarPlay, sondern auch auf der Apple Watch verfügbar - wenn auch mit einge­schränktem Funk­tions­umfang. So kann die Navi­gation für Auto- und Fahr­rad­fahrer, Fußgänger und im öffent­lichen Personen-Nahver­kehr genutzt werden. Die am iPhone gestar­tete Navi­gation lässt sich auf der Uhr fort­setzen und auch die Reise­zeit wird jeweils ange­zeigt.

Bei Apple Karten ist es zusätz­lich möglich, nach Orten zu suchen, die Navi­gation zu starten und die Abfahrt­zeiten öffent­licher Verkehrs­mittel im Blick zu haben. Ob Google plant, sein Angebot für die Smart­watch eben­falls um diese und ähnliche Funk­tionen zu erwei­tern, ist nicht bekannt. Aller­dings hat das Unter­nehmen bislang gene­rell noch nichts zur Verfüg­bar­keit von Google Maps auf der Apple Watch gesagt. Nicht einmal im Chan­gelog der App wird das neue Feature erwähnt, sodass es sich noch um so etwas wie einen ersten Test­betrieb handeln kann.

