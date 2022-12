Google-Jahresrückblick: Die häufigsten Suchbegriffe

Was hat die Bundes­bürger dieses Jahr am meisten bewegt? Ein Indiz dafür ist der Google-Jahres­rück­blick 2022. Dieser wird mit vielen Kate­gorien und Details präsen­tiert.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und was wäre ein Abschluss von 2022 ohne einen Google-Jahres­rück­blick? Besagte Über­sicht wurde kürz­lich vom Such­maschi­nen­kon­zern publi­ziert. Unter­teilt in 15 Kate­gorien können Sie nach­lesen, was deut­sche Anwender in den vergan­genen zwölf Monaten am meisten inter­essiert hat. Die Auflis­tung umfasst beispiels­weise allge­meine Such­begriffe, Schlag­zeilen, Persön­lich­keiten und Filme.

Aufgrund der kriti­schen Situa­tion hat Google der Ukraine eine eigene Kate­gorie spen­diert. Der osteu­ropäi­sche Staat war auch insge­samt der häufigste Such­begriff in Deutsch­land.

Jahres­rück­blick: Vom Krieg über­schattet

Der Google-Jahresrückblick 2022 ist da

Bild: Google Im vergan­genen Februar marschierten russi­sche Truppen in die Ukraine ein. Das war der Beginn eines bis jetzt anhal­tenden Krieges. Es vergeht kaum ein Tag ohne eine Bericht­erstat­tung des erschüt­ternden Szena­rios. Demzu­folge ist es nach­voll­ziehbar, dass wir uns auch in Deutsch­land im Internet darüber infor­mieren wollen. Unter den allge­meinen Google-Such­begriffen lag folg­lich die Ukraine auf dem ersten Platz. Danach folgten mit WM 2022 und Olympia 2022 sport­liche Groß­ereig­nisse. Königin Elisa­beth II., Monar­chin des Verei­nigten König­rei­ches, verstarb am 8. September. Nach ihr wurde am viert­häu­figsten gegoo­gelt.

Die Machen­schaften des russi­schen Präsi­denten hievten Wladimir Putin auf Posi­tion fünf der Rang­liste. Gesund­heit­liche Bedenken gab es durch die kursie­renden Affen­pocken. So landete der auch als Mpox-Virus bekannte Erreger auf Platz sechs. Die Frauen-EM 2022 reihte sich als Such­begriff dahinter ein. Auf den rest­lichen Posi­tionen der allge­meinen Google-Such­begriffe lagen die National League, Jeffrey Dahmer und die Warnung vor Sturm­böen.

Wenn Sie die Über­sicht aufrufen, sehen Sie zunächst nur fünf Einträge. Mit einem Klick auf "5 weitere anzeigen" unter den Listen wird die volle Ansicht aufge­deckt.

Was wurde sonst noch 2022 gegoo­gelt?

Zum Thema Klima­wandel veröf­fent­lichte Google eine dedi­zierte Auflis­tung von Such­begriffen. Am meisten inter­essierten sich die Nutzer dafür, ob der Saha­rastaub vorbei ist, und was es gene­rell mit dem Klima­wandel auf sich hat. Die sozi­alkri­tische Netflix-Satire "Don't Look Up" war gefolgt vom Horror­film "Smile" der Film, nach dem am häufigsten im Internet recher­chiert wurde.

Bibi und Julian konnten sich hingegen den Such­begriff des Jahres der Kate­gorie "Duos" sichern. Übri­gens: Mit einem Klick auf den jewei­ligen Such­begriff gelangen Sie zu einer weiteren Statistik mit Zeit­leiste und Inter­esse nach Bundes­län­dern.

