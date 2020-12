Google Jahresrückblick 2020: Was uns beschäftigte

Dass dieses Jahr zu Ende geht, darüber ist wohl kaum jemand traurig: Wie im Alltag, so auch in Google domi­nierte 2020 das Coro­navirus. Wir schlüs­seln weitere wich­tige Themen auf.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und auch diesmal hat Google einen Rück­blick parat. In verschie­denen Kate­gorien unter­teilt, darunter „Allge­meine Such­begriffe“, „Corona“ und „Persön­lich­keiten“, hat der Konzern die zehn häufigsten Begriffe eruiert. Wir schauen uns die Ergeb­nisse für Deutsch­land und die globale Erhe­bung an. Hier­zulande wurde, ange­sichts der fatalen Auswir­kungen wenig verwun­der­lich, am meisten nach „Coro­navirus“ gegoo­gelt. Am zweit­häu­figsten durch­fors­teten deut­sche User das Internet nach der US Wahl. Eher uner­wartet: Die Bundes­bürger wollten unbe­dingt wissen, warum Kelloggs Corn­flakes erfunden wurden.

Was wurde 2020 in Deutsch­land am öftesten gegoo­gelt?

Der Google Jahresrückblick 2020 ist da

Google Ohne Frage, die COVID-19-Pandemie und die Präsi­dent­schafts­wahl der Verei­nigten Staaten waren auch in unseren Gefilden die bewe­gendsten Themen. Auf Platz drei posi­tio­nierte sich das morgige Wetter. Abge­rundet wird die Top fünf der allge­meinen Google-Such­begriffe mit Wire­card und der Biontech Aktie. Der Such­maschi­nen­kon­zern führte aufgrund der Welt­lage eine dedi­zierte Corona-Sektion in der Statistik ein. In dieser Sparte rangierte das Coro­navirus an sich vor Corona Deutsch­land, Corona aktuell, RKI und Coro­navirus Tipps. Google Jahresrückblick 2020: Deutschland

Google Der nächste US-ameri­kani­sche Präsi­dent Joe Biden führte die Auflis­tung der am häufigsten gesuchten Persön­lich­keiten an. Boris Johnson, Kim Jong-un und das Pärchen Laura Müller und Michael Wendler komplet­tierten die ersten fünf Plätze. Es folgen Ergeb­nisse zum Thema Abschiede. Ange­führt wird diese Kate­gorie vom tragi­schen Unfall des Basket­bal­lers Kobe Bryant. Trauer gibt es auch um den verstor­benen Kaba­ret­tisten Karl Dall und den zu Tode miss­han­delten US-Ameri­kaner George Floyd. Die Schau­spie­lerin Naya Rivera verun­glückte mit nur 33 Jahren, James-Bond-Legende Sean Connery wurde statt­liche 90 Jahre alt. Weitere Ergeb­nisse finden Sie hier.

Was wurde 2020 welt­weit am öftesten gegoo­gelt?

Google Jahresrückblick 2020: global

Google Global betrachtet gab es unter den ersten beiden Begriffen der allge­meinen Suche keine Abwei­chung zu Deutsch­land. Das Ableben von Kobe Bryant beschäf­tigte aller­dings inter­national beson­ders viele Menschen. Die Video­tele­fonie-Lösung Zoom und die Enthaa­rungs­maß­nahme IPL (Intense Pulsed Light) belegten die Plätze vier und fünf. Unter den welt­weiten Schlag­zeilen sorgten die Themen Coro­navirus, Wahl­ergeb­nisse, Iran, Beirut und Hanta­virus für die meisten Aufrufe. Popu­lärste Such­begriffe des Jahres hinsicht­lich Schau­spieler waren Tom Hanks, Joaquin Phoenix, Amitabh Bach­chan, Ricky Gervais und Jada Pinkett Smith.

Ryan Newman, der einen schweren Renn­unfall über­lebte, Basket­baller Michael Jordan, Boxer Tyson Fury, Foot­ball-Star Tom Brady und Kampf­sport­legende Mike Tyson domi­nierten als Sportler die Google-Such­begriffe 2020. Hier finden Sie die rest­lichen welt­weiten Ergeb­nisse.