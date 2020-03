Nächste Absage: Entwicklerkonferenz Google I/O fällt aus

Ange­sichts der ganzen Messe­absagen, die auf die Folgen des Coro­navirus zurück­zuführen sind, kommt die Meldung über die Absage von Googles Entwick­lerkon­ferenz I/O nicht wirk­lich über­raschend. Die jähr­liche Messe des Multi-Unter­nehmens sollte ursprüng­lich vom 12. bis 14. Mai in Kali­fornien statt­finden.

Berich­teten zunächst mehrere US-Medien, wie das Online-Portal TheVerge, über die Absage der Groß­veran­stal­tung, so hat Google mitt­lerweile selbst ein State­ment zur aktu­ellen Situa­tion abge­geben und weist auf die Absage der physi­schen Veran­stal­tung hin.

Coro­navirus: Google I/O offi­ziell abge­sagt

Google sagt Entwicklerkonferenz I/O 2020 ab Wer hätte es gedacht. Das Coro­navirus und seine Folgen sind schuld an der Absage der Entwick­lerkon­ferenz Google I/O im Shore­line Amphi­theatre in Kali­fornien. Besu­cher, die Tickets erworben haben, bekommen das Geld voll­ständig bis zum 13. März zurück, heißt es in der offi­ziellen Erklä­rung. Eine Teil­nahme an der kommenden Veran­stal­tung im Folge­jahr ist mit den alten Tickets nicht möglich. Besu­cher, die in diesem Jahr teil­genommen hätten, müssen aber nicht mehr bei der Verlo­sung für 2021 mitma­chen, sondern bekommen ohne diesen Umweg die Chance ein Ticket zu erwerben.

Die Entwick­lerkon­ferenz 2020 sollte als Platt­form für Neuvor­stel­lungen aus dem Hause Google dienen. Mit ziem­licher Sicher­heit hätte im Fokus das kommende mobile Betriebs­system Android 11 mit seinen neuen Features gestanden und auch das Google-Budget-Handy Pixel 4a zählte zu den erwar­teten Neuheiten.

Dass Ankün­digungen dieser Art im Sande verlaufen, glauben wir aller­dings nicht. So hat die Absage des Mobile World Congress in Barce­lona nicht dazu geführt, dass sich die Hersteller mit ihren Inno­vationen zurück­hielten. Events fanden entweder an anderen Orten in klei­neren Rahmen statt oder wurden per Live-Stream auf YouTube über­tragen. Es ist davon auszu­gehen, dass Google sich auch etwas einfallen lassen wird, um die geplanten Vorstel­lungen auf der Entwick­lerkon­ferenz in einer anderen Art und Weise zugäng­lich zu machen.

