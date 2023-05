Google I/O 2023: So schauen Sie den Live-Stream

Google hatte seine dies­jäh­rige Entwick­ler­kon­ferenz bereits im März auf der offi­ziellen Google Deve­lopers-Website ange­kün­digt. Seitdem kann man dort Einzel­heiten zum Event entde­cken und sich sowohl als Entwickler als auch als Verbrau­cher für die Teil­nahme an der Google I/O 2023 regis­trieren. Das tradi­tio­nelle Rätsel, das Inter­essierte lösen konnten, um das Datum der Keynote zu erfahren, ließ sich der Such­maschi­nen­riese in diesem Jahr eben­falls nicht nehmen. Die Lösung ergab, das ist längst kein Geheimnis mehr, den 10. Mai.

Heute, um 19:00 Uhr deut­scher Zeit, ist es endlich so weit: Google wird seine neuesten Tech­nolo­gien und Produkte vorstellen. Die Google I/O zieht seit jeher zahl­reiche Entwickler und Nutzer an. Auch Sie können sich die Veran­stal­tung in einem Live-Stream anschauen. Google I/O 2023 - Zeitzähler-Grafik

So gelangen Sie mit oder ohne Regis­trie­rung zum Live-Stream

Möchten Sie einfach nur in die Haupt-Keynote hinein­schnup­pern, ohne sich zu regis­trieren, können Sie zum Veran­stal­tungs­zeit­punkt einfach zum YouTube-Kanal von Google navi­gieren und dort die Regis­ter­karte "Live" ankli­cken.

Wollen Sie als Entwickler oder Privat-Nutzer tiefer in die Thematik des Events einsteigen oder sich mit Gleich­gesinnten austau­schen, haben Sie die Möglich­keit, sich auf der Google-I/O-Seite kostenlos zu regis­trieren.

Hierzu klicken Sie auf die Schalt­fläche "Regis­trieren" und werden daraufhin aufge­for­dert, Ihr Google-Konto anzu­geben. Voraus­set­zung dafür, dass es im Regis­trie­rungs­pro­zess weiter­geht, ist die Ertei­lung der Erlaubnis an Google, die Daten aus Ihrem Entwick­ler­profil abzu­rufen, diese zu bear­beiten oder welche hinzu­zufügen (die Erlaubnis können Sie auch ohne bestehendes Entwick­ler­profil erteilen). Ist das erle­digt, werden persön­liche Infor­mationen wie Name, Unter­nehmen, Wohnort oder Alter abge­fragt. Im Anschluss gibt es noch die frei­wil­lige Option, ein eigenes Entwick­ler­profil zu erstellen. Nach der Regis­trie­rung erhalten Sie eine E-Mail mit weiteren Infor­mationen zum I/O-Zugang.

Vorteile der Regis­trie­rung

Die Regis­trie­rung schließt Zugangs­berech­tigungen zu Live- und On-Demand-Sitzungen ein, zu denen auch Keynotes von Bran­chen­füh­rern oder Führungs­kräften von Google gehören. Bei den Zusam­men­künften werden zahl­reiche Themen wie App-Entwick­lung, Cloud Compu­ting, KI oder maschi­nelles Lernen behan­delt. Zudem können Sie Entwickler-Commu­nities für Networ­king, Meetups oder für eine weitere Zusam­men­arbeit beitreten oder heraus­finden, ob sich Entwick­ler­gemein­schaften in Ihrer Nähe befinden.

Was erwartet Sie bei der Google I/O 2023?

Die Google I/O 2023 wird vor einem begrenzten Publikum im Shore­line Amphi­theater in Moun­tain View, Kali­for­nien, statt­finden und von dort aus live über­tragen. Das Event bietet Einblicke in Googles kommende Produkte und Dienste auf verschie­denen Platt­formen. Die Einfüh­rung wird voraus­sicht­lich Sundar Pichai, CEO von Google LLC, über­nehmen. Wir erwarten Neuig­keiten zu folgenden Produkten.

Google Pixel Fold

Mit auf dem Programm steht die Vorstel­lung des lang ersehnten ersten Google-Fold­ables, dem der Such­maschi­nen­riese die wenig krea­tive aber logi­sche Bezeich­nung Google Pixel Fold aufdrückt. Einen Vorge­schmack auf das Design des Falt­handys mit dem 7,6 Zoll großen Haupt­dis­play gab der Hersteller bereits in einem offi­ziellen Teaser-Video. Näheres über die Ausstat­tung, Preise und Verfüg­bar­keit des Pixel Fold erfahren wir sicher auf der Keynote.

Google Pixel Tablet

Google hatte sein Pixel Tablet bereits auf der I/O 2022 ange­kün­digt; vorge­stellt wird es aller­dings erst heute. Seit der Vorankün­digung ranken sich zahl­reiche Gerüchte rund um das Tablet, dessen Spezi­fika­tionen vor ein paar Tagen bei einer verse­hent­lichen Veröf­fent­lichung der Produkt­seite auf Amazon Japan geleakt wurden.

Google Pixel 7a

Auch das Pixel 7a soll sein offi­zielles Debüt voraus­sicht­lich auf der dies­jäh­rigen Google I/O feiern. Bei dem Smart­phone soll es sich Speku­lationen nach um ein 5G-fähiges Mittel­klasse-Gerät mit einem 6,2-Zoll-OLED-Display und einem Snap­dragon-778G-Prozessor handeln.

Android 14

Ein wich­tiger Bestand­teil der Entwick­ler­kon­ferenz wird auch dieses Jahr wieder die Vorstel­lung der neuesten Android-Version sein. Android 14 soll den bisher verfüg­baren Entwick­ler­vor­schauen nach Verbes­serungen in den Berei­chen Leis­tung, Daten­schutz und Sicher­heit bringen. Auf der I/O könnten wir Details erfahren, die bisher noch nicht veröf­fent­licht wurden.

Bard, Google Assistant und weitere KI-basierte Anwen­dungen

Bei Bard handelt es sich um ein KI-Sprach­modell, das Googles Antwort auf das derzeit viel umstrit­tene ChatGPT darstellt. Auf der Entwick­ler­kon­ferenz könnte Google einen tieferen Einblick in die neue Chatbot-Tech­nologie und deren mögliche Anwen­dung im Alltag gewähren.

Im Netz kursieren außerdem Speku­lationen über weitere KI-Ankün­digungen. So berichtet die New York Times unter anderem über GIFI, ein Tool, das KI verwendet, um Bilder in den Google-Bild­ergeb­nissen zu gene­rieren oder Tivoli Tutor, das Benut­zern eine neue Sprache durch offene KI-Text­kon­ver­sationen beibringen kann. Sear­cha­long wiederum würde es Benut­zern ermög­lichen, einem Chatbot Fragen zu stellen, während sie mit dem Chrome-Browser im Internet surfen. Auch für den Google Assistant soll es einige neue Funk­tionen und eine verbes­serte Sprach­ver­arbei­tung geben.

