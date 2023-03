Google I/O 2023 am 10. Mai: Bard, Android 14 & mehr

Google hat ange­kün­digt, im Rahmen der Google I/O 2023 am 10. Mai seine neuesten Inno­vationen in Soft- und Hard­ware zu präsen­tieren. Das Event findet in Kali­for­nien statt. Die Bekannt­gabe erfolgte im haus­eigenen Entwick­ler­blog. Unter anderem wird die KI als Schwer­punkt der Entwick­ler­kon­ferenz hervor­gehoben. Das Unter­nehmen dürfte also mit hoher Wahr­schein­lich­keit Fort­schritte seiner Künst­lichen Intel­ligenz Bard vorführen. Android 14 wird eben­falls ein Thema sein. Ferner stehen die Zeichen gut, dass der Konzern ein neues Smart­phone vorstellt. Der Termin passt zu einer Enthül­lung des Pixel 7a.

Google I/O 2023 wird am 10. Mai abge­halten

Das Logo der Google I/O 2023

Google In zwei Monaten wird Google seine nächste Entwick­ler­kon­ferenz abhalten. Der Druck ist diesmal merk­lich höher als sonst. Bislang konnte der Such­maschi­nen­riese nämlich nicht mit seiner Bard getauften Alter­native zu ChatGPT über­zeugen. Die KI soll laut Entwick­ler­blog aber eines der Themen der Veran­stal­tung sein. Außerdem möchte man über die Cloud, das Internet und Mobil­geräte reden. In puncto Mobil­geräte dürften zwei Produkte im Fokus stehen. Das in Entwick­lung befind­liche Betriebs­system Android 14 und das Mittel­klasse-Smart­phone Pixel 7a.

Die Firma wird also etwas Licht ins Dunkle hinsicht­lich Features der nächsten Soft­ware-Platt­form bringen. Bislang gibt es Hinweise auf eine App-Klon-Funk­tion, Sprach­ein­stel­lungen für einzelne Apps, eine Gram­matik-API, eine auf bis zu 200 Prozent skalier­bare Schrift­größe, Foldable- und Tablet-Opti­mie­rungen sowie eine perso­nali­sier­bare Uhr. Am 11. Mai 2022 stellte Google das Pixel 6a vor. Es ist also gut möglich, dass am 10. Mai 2023 das Pixel 7a enthüllt wird. Ein inter­essantes Produkt für Nutzer, die ein Smart­phone mit purem Android wollen, denen das Pixel 7 (Pro) aber zu teuer ist.

Zeigt Google das Pixel Fold?

Ein weiteres Mobil­gerät, das nächsten Monat das Licht der Welt erbli­cken könnte, ist das Pixel Fold. Bran­chen­kenner gehen von einer Veröf­fent­lichung des falt­baren Smart­phones in diesem Jahr aus. Es wird sich um ein Produkt ähnlich dem Galaxy Z Fold 4 handeln. Eine baldige Markt­ein­füh­rung ist zwar nicht zu erwarten, aber erste Impres­sionen des Fold­ables sind bei der Google I/O 2023 denkbar. Gerüchten zufolge besitzt das Pixel Fold ein 7,57 Zoll großes Haupt­dis­play und ein 5,78 Zoll messendes Außen­dis­play.

