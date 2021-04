Google I/O 2021: Details zum Programm der Konferenz

Google hat nun verraten, welche Themen im Rahmen der in knapp drei Wochen statt­fin­denden Entwick­ler­kon­ferenz Google I/O 2021 behan­delt werden. Es gibt einen prall gefüllten Zeit­plan inner­halb des drei­tägigen Events. Das Programm dürfte aber nicht nur Entwickler, sondern auch Verbrau­cher inter­essieren. So gibt es unter anderem Neuig­keiten rund um das Android-Betriebs­system, Google Play und Chrome. Einge­leitet wird die Google I/O 2021 schließ­lich mit einer allge­meinen Keynote. Dort erhalten Entwickler und Anwender einen Über­blick über die Schwer­punkte.

Google I/O 2021: Der späte Vogel fängt den Wurm

Die Google I/O 2021 startet in drei Wochen

Google Am 18. Mai fällt der Start­schuss zur dies­jäh­rigen Entwick­ler­kon­ferenz des Such­maschi­nen­riesen. Den Wecker dürften sich wohl die wenigsten stellen müssen, denn es geht erst um 19 Uhr (MESZ) los. Um diese Uhrzeit leitet Google die I/O 2021 mit einem Live-Stream der Keynote ein. Man solle einschalten, um heraus­zufinden, wie das Entwick­ler­studio seine Mission voran­bringt, die Infor­mationen der Welt zu orga­nisieren und sie univer­sell zugäng­lich und nütz­lich zu machen. Eine kryp­tische Umschrei­bung, welche kaum Aufschluss bringt, aber Neugierde entfacht. Knackige zwei Stunden dauert diese Präsen­tation.

Nach einer vier­tel­stün­digen Pause geht es mit einer Keynote für Entwickler weiter. Anschlie­ßend folgen ab 22:30 Uhr Neuig­keiten rund um Android, Google Play und Webdiensten wie Chrome. Das Programm ab 23:45 Uhr ist haupt­säch­lich für Entwickler gedacht. Wer wirk­lich alle Inhalte der I/O 2021 begin­nend mit dem 18. Mai betrachten möchte, ist bis 7 Uhr morgens am 19. Mai beschäf­tigt - nach Mittel­euro­päi­scher Sommer­zeit natür­lich.

Was gibt es am 19. und 20. Mai?

Das rich­tige Programm am 19. Mai findet ab 13:30 Uhr statt, zuvor gibt es Wieder­holungen. Diverse Tuto­rials für Entwickler werden in verschie­denen Spra­chen ange­boten. Um 18:45 Uhr sollten Verbrau­cher wieder einen Blick riskieren. Dann gibt es nämlich einen Ausblick auf kommende Features des Google Assistant. Ferner zele­briert das Entwick­ler­studio dessen fünften Geburtstag. ChromeOS feiert hingegen schon sein zehn­jäh­riges Bestehen. Um 19:45 Uhr will Google seine Pläne für dieses Betriebs­system offen­baren. Menschen mit Beein­träch­tigungen widmet sich das Team ab 21 Uhr. Es gibt Neuig­keiten rund um Features und Einstel­lungen der Barrie­refrei­heit. Programmauszug der Google I/O 2021

Google Google Pay um 23:15 Uhr und Smart Home um 1:15 Uhr sind weitere Themen, die für den Konsu­menten span­nend sein dürften. Haupt­säch­lich richtet sich aber auch am zweiten Tag der I/O 2021 das Programm an Entwickler. Jene haben übri­gens am 20. Mai die Möglich­keit, um 13 Uhr einem Live-Chat mit den Android-Entwick­lern beizu­treten. Bis 3 Uhr nachts runden viele weitere Infor­mationen für Soft­ware-schaf­fende die Google I/O 2021 ab. Es ist übri­gens ein Brea­kout-Mini­spiel auf der Event-Webseite versteckt, bei dessen Lösung gibt es einen Tipp für ein Rätsel der Veran­stal­tung.

