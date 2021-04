Google I/O 2021: Termin steht fest, Teilnahme kostenlos

Der Termin für die Entwick­ler­kon­ferenz Google I/O 2021 steht fest. Das Event wird aufgrund der immer noch waltenden Lage in der Welt rein virtuell statt­finden.

Die Entwicklerkonferenz von Google findet im Mai statt

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Im vergan­genen Jahr wurde Googles Entwick­ler­kon­ferenz I/O ersatzlos abge­sagt. Ein Event mit echten Besu­chern vor Ort wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Die Google I/O wird in diesem Jahr rein virtuell statt­finden. Ein Termin steht auch schon fest.

Das Event ist für eine Dauer von drei Tagen ange­setzt, vom 18. bis zum 20. Mai.

Google I/O 2021: Kosten­lose Teil­nahme, das ist zu erwarten

Die Entwicklerkonferenz von Google findet im Mai statt

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Neu ist, dass der Zugang zur Entwick­ler­kon­ferenz kostenlos sein wird. Je nach Veran­stal­tung ist aber eine vorhe­rige Regis­trie­rung erfor­der­lich. Der voll­stän­dige Zeit­plan soll Ende April veröf­fent­licht werden, wie es auf der Event-Seite heißt.

Im Herbst wird Googles aktua­lisierte Version des mobilen Betriebs­sys­tems erwartet. In diesem Jahr ist Android 12 an der Reihe. Die Entwick­ler­kon­ferenz im Früh­ling des Jahres wird in der Regel zur Präsen­tation neuer Funk­tionen und Features der kommenden Android-Version genutzt.

Denkbar ist auch, dass Google die Entwick­ler­kon­ferenz als Platt­form nutzt, um den Nach­folger des Pixel 4a respek­tive Pixel 5a vorzu­stellen.

Apples Entwick­ler­kon­ferenz WWDC hat auch schon einen festen Termin. Wann das Event statt­findet und was zu erwarten ist, lesen Sie in einer weiteren News.