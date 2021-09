Google zeigt Infos des Bundeswahlleiters zur Wahl an

Seriöse Wahl-Infos auf Google und YouTube

Bild: dpa Google zeigt bei Such­anfragen zu den anste­henden Wahlen in Deutsch­land gesi­cherte Infor­mationen in einem eigenen Info­bereich an. Dabei geht es um Antworten auf Fragen wie "Wann startet die Brief­wahl?" "Wie wähle ich?" oder "Welche Parteien treten zur Bundes­tags­wahl an?".

Die "Anlei­tung zum Wählen" beruht nach Angaben von Google auf Infor­mationen des Bundes­wahl­lei­ters. Man wolle damit die Verbrei­tung von Falsch­infor­mationen verhin­dern, sagte die Leiterin des Google News Lab in der DACH-Region, Isabelle Sonnen­feld.

Auch YouTube präsen­tiert seriöse Wahl-Infos

Bild: dpa Auch YouTube stellt laut Google-Juristin Sabine Frank verläss­liche Infor­mationen zur Wahl zur Verfü­gung. In der Such­funk­tion gibt es einen Info­bereich zu den zuge­las­senen Parteien und den jewei­ligen Kandi­daten.

Zuletzt hatte bei Google die Anzeige von Infor­mationen aus staat­lichen Quellen für Ärger gesorgt. Im Rahmen einer Koope­ration mit dem Bundes­gesund­heits­minis­terium wurden bei Google-Such­anfragen zu Krank­heiten oder Beschwerden bei den Ergeb­nissen promi­nent eine Infobox des Portals gesund.bund.de ange­zeigt, das vom Gesund­heits­minis­terium verant­wortet wird. Diese Koope­ration wurde von den Landes­medi­enan­stalten gerügt und nach Protesten aus der Medi­enbranche von Google wieder einge­stellt.

Im Vorfeld der Bundes­tags­wahl können sich Bürge­rinnen und Bürger auf Google Trends ein Bild machen, welche poli­tischen Themen, Parteien sowie Poli­tike­rinnen und Poli­tiker derzeit in den Google-Such­abfragen beson­ders häufig vorkommen. Im Rahmen der Google News Initia­tive finan­zierte der Such­maschi­nen­kon­zern eine neue Visua­lisie­rungen der Such­trends. "Das Projekt Such­ströme zeigt span­nende Vergleiche des Such­inter­esses an bundes­poli­tischen Themen über die letzten zwölf Monate", sagte Google-Spre­cher Ralf Bremer.

