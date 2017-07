Google Home optimiert DJ-Qualitäten für Play Music

Der smarte Lautsprecher Google Home kennt sich nun besser mit Musik aus Im August kommt der smarte Lautsprecher Google Home nach Frankreich, bis zu einem Release in Deutschland dürfte es also nicht mehr allzu lange dauern. Die Verzögerung hat aber auch ihre guten Seiten, denn so erhalten wir hierzulande eine ausgereiftere KI. Durch ein jüngst veröffentlichtes Update wurde Google Home gerade erst um die Funktion erweitert, eigens erworbene oder hochgeladene Musiktitel abzuspielen. Bislang konnten Abonnenten von Play Music lediglich gewünschte Songs aus der Online-Bibliothek über Googles Assistenten wiedergeben.

Google Home: Update bietet mehr Auswahl bei der Musikwiedergabe

Letzte Woche verkündete Google Frankreich, dass die Lautsprecherbox Home am 3. August zu unserem Nachbarland kommt. Eine baldige Veröffentlichung in Deutschland scheint somit ein Stück realistischer geworden zu sein. Bis dahin sollten wir auch eine Softwareversion mit mehr Komfort erhalten. Der Suchmaschinen-Gigant optimiert kontinuierlich sein Google Home, nun wurden längst überfällige Features für die Musikwiedergabe eingeführt. Bis zu 100 000 Audiotitel können in der Cloud von Google Play Music gespeichert und abgespielt werden – leider blieb bislang das Streaming zu Google Home verwehrt. Ab sofort bietet der Google Assistent auch über den cleveren Lautsprecher die Möglichkeit an, hochgeladene oder gekaufte Songs via Play Music wiederzugeben.

Neue Sprachbefehle für die Musikwiedergabe bei Google Home