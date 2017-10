Nur noch Sprachkommandos werden unterstützt

Nach dem Datenschutz-Patzer bei einigen Test­geräten seines neuen smarten Lautsprechers deaktiviert Google dauerhaft die dafür verantwortliche Funktion. Man werde mit Finger-Bewegungen auf der Ober­seite des Google Home Mini zwar weiterhin die Laut­stärke regeln - aber nicht mehr die Aufnahme aktivieren können, erklärt Google. Durch einen Fehler in der Funktion hatten einige an Journalisten in den USA verteilte Test­geräte praktisch die ganze Zeit die Geräusche in ihrer Umgebung aufgenommen und an Google-Server geschickt.

Google schaltete die Aktivierung per Fingerdruck daraufhin per Software-Update ab, wie in der Original-Meldung zu lesen. Jetzt soll es dauerhaft und für alle dabei bleiben. Weiterhin können die Geräte mit den Sprach­befehlen "Ok, Google" oder "Hey, Google" aktiviert werden. Im Ruhezustand lauschen sie zwar permanent, um das Aufweck-Wort nicht zu verpassen - dabei werden jedoch grundsätzlich keine Daten aufgenommen oder übermittelt. Der Fehler bei den Test­geräten des neuen Google Home Mini unterstreicht aber die grundsätzlichen Datenschutz-Risiken solcher Produkte und deren digitaler Assistenten.