Google Home Mini kommt: Erste Fotos geleaked

Der Google Home Mini zeigt sich auf ersten Bildern. So sind wohl Fotos vom smarten kleinen Lautsprecher geleaked, auf denen das Modell in die Farbvarianten Schwarz, Grau und Coral zu sehen ist. Allerdings sieht die Mini-Version dem Google Home kaum ähnlich. Auf der Oberseite des Google Home Mini sind vier LEDs integriert, die vermutlich signalisieren, ob der Google Assistant aktiviert ist oder nicht.

Dem Bericht von droid-life.com zufolge soll das kleine Gerät von Google 49 US-Dollar kosten. Derzeit ist Google Home für 129 US-Dollar bzw. 149 Euro erhältlich. Dem­entsprechend wird der Euro-Preis für den Google Home Mini bei 59 oder 69 Euro liegen. Die neue Google-Home-Version wird der Hersteller wohl im Rahmen des angekündigten Google-Events am 4. Oktober offiziell vorstellen.



So sieht wohl der Google Home Mini aus

Konkurrenz für Amazon-Smart-Home-Produkte

Amazon bietet neben dem Echo auch einen Echo Dot an. Google will anscheinend mit dem Home Mini der kleineren Version des Amazon Echo Konkurrenz machen. Zum Vergleich: Der Amazon Echo kostet 179 Euro und der Echo Dot hat einen Preis in Höhe von 59 Euro. Als Sprachassistenten setzt Amazon auf Alexa. Erst jüngst hatte Southpark Amazon Alexa und Google Home geärgert.

Neben dem Google Home Mini werden wohl auch die Smartphones Google Pixel 2 und Pixel 2 XL präsentiert. Google wirbt für das Event Anfang Oktober mit den folgenden Worten: "Was kann dein Phone? Erfahre mehr am 4. Oktober." Zudem ist wahrscheinlich, dass Google auch das Daydream-View-Headset vorstellen wird. Die Farben des Headsets entsprechen einem Bricht von droid-life.com denen des Google Home Mini. Der Preis soll 99 US-Dollar betragen.

Während Google sich wohl auf die Vorstellung seiner neuen Produkte vorbereitet, hat Amazon seit dem 18. September und noch bis zum 25. September eine Aktions-Woche laufen, bei der es unter anderem Smart-Home-Produkte bis zu 50 Prozent reduziert gibt. Unter anderem wird auch der Amazon Echo Dot angeboten.