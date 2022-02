Google Chat ersetzt Hangouts für Workspace-Nutzer

Zahlende Work­space-Nutzer müssen sich, falls sie es noch nicht getan haben, ab dem nächsten Monat umstellen: Google kickt das klas­sische Hangouts und stellt endgültig auf Chat um. Alle im Google Chat neu erstellten Spaces werden dann nur noch in Chat ange­zeigt.

Hangouts wird für Workspace-Benutzer durch Google Chat ersetzt

Screenshot: Claudia Krüger / Teltarif / Google Nicht erst seit den Corona-Shut­downs kommu­nizieren die Mitglieder vieler Unter­nehmen über Chat-Tools wie Micro­soft Teams, Chanty, Slack oder Google Hangouts. Wie Google in seiner Work­space Admin-Hilfe ankün­digt, werden sich Work­space-Nutzer jedoch ab dem nächsten Monat umstellen müssen, da „Google Chat“ das klas­sische Hangouts ersetzen wird.

Mehr­stu­fige Umstel­lung seit 2020

Ursprüng­lich wollte Google im Oktober 2019 mit dem Wechsel von Hangouts auf Chat starten. Diese Umstel­lung verzö­gerte sich jedoch, und der Mehr­stu­fen­plan begann erst im Juni 2020. Als Ziel­datum für die letzte Stufe der Umstel­lung nennt Google den 22. März.

Die Einstel­lung „Chat bevor­zugt“ ermög­licht es Google Work­space-Admi­nis­tra­toren bereits seit dem ersten Halb­jahr 2020, alle Nutzer zu Chat umzu­sie­deln und die neue Chat-Inte­gra­tion in Gmail zu akti­vieren. Hangouts wird für Workspace-Benutzer durch Google Chat ersetzt

Screenshot: Claudia Krüger / Teltarif / Google

Auswahl­mög­lich­keit zwischen Hangouts und Chat entfällt

Bereits seit Mitte 2021 migriert Google jene Orga­nisa­tionen, welche die Dienst­ein­stel­lung „Chat und klas­sisches Hangouts“ verwen­deten, stan­dard­mäßig zu „Chat bevor­zugt“. Admi­nis­tra­toren hatten bisher jedoch die Möglich­keit, ihr Unter­nehmen von der Migra­tion abzu­melden. Ab dem 22. März fällt diese Option endgültig weg. Googles Aussage dazu:

„Alle verblei­benden Kunden des klas­sischen Hangouts werden ab dem 22. März zu "Chat bevor­zugt" migriert, und wir werden das klas­sische Hangouts durch Chat ersetzen. Vor der Migra­tion wird eine Ankün­digung an betrof­fene Kunden gesendet.“

Chat-Inte­gra­tion in Gmail

Google Chat ersetzt vom Zeit­punkt der Ände­rung an auch das klas­sische Hangouts in Gmail. Wer zuvor den Chat in Gmail deak­tiviert hat, sieht keine Ände­rung.

Zwar funk­tio­niert die klas­sische Hangouts Webober­fläche „hangouts.google.com“ weiterhin, die mobilen Android- und iOS-Apps werden jedoch deak­tiviert. Auf den gesamten bishe­rigen Chat-Verlauf kann man aber weiterhin sowohl von Gmail als auch von hangouts.google.com zugreifen.

Umstel­lung soll im Mai abge­schlossen sein

Sollte die Admin-Konso­len­ein­stel­lung der Work­space-Orga­nisa­tion immer noch auf „Chat und klas­sisches Hangouts“ einge­stellt sein, erfolgt das auto­mati­sche Upgrade auf „Chat bevor­zugt“ inner­halb von drei Wochen ab dem 22. März.

Für Unter­nehmen, die immer noch mit der Einstel­lung „Nur klas­sisches Hangouts“ arbeiten, beginnt die Migra­tion laut Google ab dem 4. April über einen Zeit­raum von fünf Wochen. Die Umstel­lung vom klas­sischen Hangouts auf Chat betrifft nur zahlende Work­space-Nutzer und keine kosten­losen privaten Google-Konten.

