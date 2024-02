Google: KI-System Bard heißt künftig Gemini

Mit der Umbe­nen­nung seines KI-Systems will Google sein Profil schärfen. Gleich­zeitig kündigt der Internet-Konzern KI-Apps fürs Smart­phone und eine bezahl­pflich­tige Profi-Vari­ante an.

Google wird künftig seine Apps und Dienste mit Künst­licher Intel­ligenz unter der Marke Gemini zusam­men­fassen. Bislang trug nur ein Sprach­modell den Namen Gemini. Der Chat-Bot von Google hieß bislang Bard, benannt nach dem engli­schen Dichter William Shake­speare (Spitz­name: "The Bard of Avon"). Dieser Name für den Heraus­for­derer von ChatGPT von OpenAI werde künftig verschwinden, kündigte Konzern-Chef Sundar Pichai an.

Gemini mit eigener App auch auf Smart­phones

Google Gemini

Bild: Google via Blog The Keyword, Screenshot: teltarif.de In den USA wird Gemini von sofort an auch auf Smart­phones zur Verfü­gung stehen. Handys mit dem Google-Betriebs­system Android erhalten eine eigene Gemini-App. Auf dem iPhone von Apple wird Gemini inner­halb der bestehenden Google-App ange­boten. Dabei löst das KI-System auch den bishe­rigen Sprach­assis­tenten Google Assistant ab, wenn die Nutze­rinnen und Nutzer dem Umstieg zustimmen.

Wann die Apps in Europa und in Deutsch­land zur Verfü­gung stehen werden, teilte Google nicht mit. Eine Woche nach dem Start in den USA sollen die Apps in weiteren englisch­spra­chigen Ländern sowie auf Japa­nisch und Korea­nisch in Japan und Südkorea einge­führt werden. Erfah­rungs­gemäß folgen andere Spra­chen wie Spanisch und Deutsch mit Abstand von einigen Monaten.

Kosten­pflichtig: Gemini Advanced

Gleich­zeitig mit den Smart­phone-Apps bringt Google außerdem eine bezahl­pflich­tige KI-Profi-Version - Gemini Advanced - auf den Markt, die auf dem neuen Sprach­modell Ultra 1.0 aufsetzt. Sie wird vorerst in 150 Ländern der englisch­spra­chigen Welt ange­boten und ist Teil des Abo-Dienstes Google One. Der KI-Dienst kostet knapp zehn US-Dollar im Monat, ist aber nur in der teuersten Vari­ante von Google One verfügbar, die zusätz­lich zehn Dollar kostet. Dafür erhalten die Kundinnen und Kunden unter anderem einen Cloud-Spei­cher­platz von zwei Tera­byte. Wann der Dienst in Europa und Deutsch­land gebucht werden kann, wurde eben­falls nicht mitge­teilt.

Google-Mana­gerin Sissie Hsiao erklärte in einem Blog-Eintrag, Gemini Advanced sei weitaus leis­tungs­fähiger bei hoch­kom­plexen Aufgaben wie dem Schreiben von Programm­code, logi­schem Denken, dem Befolgen diffe­ren­zierter Anwei­sungen und der Zusam­men­arbeit an krea­tiven Projekten. "Mit Gemini Advanced können Sie nicht nur längere, detail­lier­tere Gespräche führen, sondern er versteht auch den Kontext Ihrer vorhe­rigen Auffor­derungen besser."

