Haustiere lassen sich mit Namen versehen

Die Google Foto-App hat eine neue Funktion: So soll die App nun in der Lage sein, Bilder auch nach Katzen und Hunden zu durchsuchen. Dafür muss der Nutzer allerdings eine entsprechende Kategorie anlegen. Dies schreibt Entwicklerin Lily Kharevych im Photos-Blog. In der Rubrik "Personen und Haustiere" kann sich der Nutzer sogar Katzen und Hunde gemeinsam mit erkannten menschlichen Gesichtern anzeigen lassen.

Der Nutzer hat nun die Möglichkeit, Hunde und Katzen - wie bereits bei Menschen - auf einem Foto mit einem Namen zu versehen. So ist das Tier auch auf anderen Fotos wiederzuerkennen. Zudem kann wohl auch nach einzelnen Rassen gesucht werden, sofern verschiedene Tiere abgelichtet werden. So wird erkannt, ob es ein Pudel, ein Schäferhund oder ein Mops ist.