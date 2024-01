Pixel Feature Drop: Einkreisen zum Suchen und mehr

Anwender eines Pixel-Smart­phones dürfen sich über den Januar Feature Drop freuen. Google verkündet prak­tische Soft­ware-Erwei­terungen für seine Handys. Beispiels­weise „Circle to Search“. Eine Such­funk­tion, die initi­iert wird, wenn man einen Kreis um ein Objekt auf dem Display zeichnet. Passend lässt sich die Suche dank neuer KI-Upgrades mit komple­xeren Fragen füttern. Künst­liche Intel­ligenz findet auch bei dem Feature „Magi­sche Text­vor­schläge“ Verwen­dung. Während dieses Nach­richten aufwertet, sind persön­liche Emojis das visu­elle Schman­kerl. Übri­gens misst das Pixel 8 Pro nun (in den USA) die Körper­tem­peratur.

Pixel Feature Drop Januar ist gelandet

Circle to Search in Aktion

Google Soft­ware ist Google enorm wichtig, das merkt man beispiels­weise an der Fern­seh­wer­bung mit Pixel-exklu­siven Features. Aber es gibt nicht nur zum Start eines Smart­phones des Such­maschi­nen­kon­zerns einzig­artige Funk­tionen, mit Feature Drops werden regel­mäßig welche ergänzt. Ab sofort steht das erste Soft­ware-Paket in diesem Jahr für Anwender zur Verfü­gung. Im Januar Feature Drop gibt es span­nende Erwei­terungen. Google macht in seinem Blog beispiels­weise auf „Circle to Search“ aufmerksam. Durch langes Drücken der Home-Taste oder der Navi­gati­ons­leiste akti­vieren Sie das Feature.

Nun lassen sich Objekte auf dem Display einkreisen, um die Suche zu starten. Alter­nativ ist ein Markieren per Antippen oder Krit­zeln möglich. Prägnan­tere, profes­sio­nel­lere oder drama­tischere Nach­richten verspricht das Entwick­lers­tudio mit „Magi­sche Text­vor­schläge“. Ein Stift-Icon in Messages akti­viert die Funk­tion. Für eine bessere Indi­vidua­lisie­rung können in Google Messages Fotos in Sticker (Photo­mojis) verwan­delt werden. Nearby Share nennt sich jetzt Quick Share und erlaubt das flotte Teilen von Dateien mit kompa­tiblen Geräten. Ferner gibt es Audio-Wechsel der Buds Pro für die Watch.

Weitere Neue­rungen von Google

Pixel 8 in Mintgrün und Körpertemperatur-Messung

Google Das Pixel 8 Pro verfügt über einen Tempe­ratur­sensor. Mit diesem ließ sich bisher aber nicht die Körper­tem­peratur messen. Google reicht das Feature nun nach. Der Konzern beschreibt es sogar als medi­zini­sche Funk­tion. Sie lässt sich über die Ther­mometer-App des Smart­phones verwenden. Mehrere Tester waren bislang aber nicht beson­ders über­zeugt von der Genau­igkeit. Bislang ist das Feature den USA vorbe­halten. Mit Mint­grün starten das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro in einer neuen Farbe beim Google Store, MediaMarkt und Saturn.

Kürz­lich berich­teten wir darüber, dass neue Banken mit Google Pay koope­rieren.