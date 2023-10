Feature Drop: Neue Kamera-Oberfläche für Google-Handys

Google rollt den Feature Drop Q3 2023 für Pixel-Handys, das Pixel Fold, das Pixel Tablet und Chrome­books aus. Dabei halten neue Funk­tionen Einzug und bestehende wurden opti­miert. In einem YouTube-Video werden die Neue­rungen vorge­stellt. Die Kamera-App erhält eine über­arbei­tete Benut­zer­ober­fläche, der Sperr­bild­schirm viel­sei­tige Anpas­sungs­mög­lich­keiten und mono­chrome Designs sorgen für einen mini­malis­tischen Look. Prak­tisch ist der Dual-Screen-Dolmet­scher­modus für das Pixel Fold. Neben weiteren Vorzügen des Feature Drop für diverse Google-Produkte steht auch der Oktober-Patch parat.

Google verteilt Feature Drop des dritten Quar­tals

Neue Google-Features sind gelandet

Google Wer ein Mobil­gerät des Such­maschi­nen­kon­zerns sein Eigen nennt, erhält neben neuen Betriebs­sys­tem­ver­sionen wie jüngst Android 14 und Sicher­heits­patches auch Feature Drops. Dabei handelt es sich um eine Samm­lung von Soft­ware-Kniffen, die den Alltag mit Smart­phone, Foldable, Tablet, Netbook oder Uhr einfa­cher gestalten sollen. In seinem Blog präsen­tiert Google den Feature Drop Q3 2023. Manche Vorzüge werden in einem YouTube-Video demons­triert. Inner­halb der nächsten Wochen erhalten alle Anwender die Verbes­serungen.

Weitere Inhalte des Feature Drop und Patch

Zu diesen Upgrades zählt die neue Kame­raober­fläche. Mit ihr sollen User schneller zwischen den Lieb­lings­modi wech­seln und weitere Modi entde­cken können. Beim Sperr­bild­schirm profi­tieren Sie von einer perso­nali­sier­baren Uhr sowie anpass­baren Hinter­grund­samm­lungen, Schnell­aktionen und Benach­rich­tigungen. Wenn es Ihnen auf dem Pixel-Handy zu bunt ist, dürften Ihnen die neuen mono­chromen Designs gefallen. Gut gegen die Sprach­bar­riere: Der Dual-Screen-Dolmet­scher für das Pixel Fold zeigt die Über­set­zungen jetzt auch auf dem Außen­dis­play für das Gegen­über an. Ein „Extrem-Strom­spar­modus“ wurde eben­falls ergänzt.

Wenn Sie Bild­bear­bei­tung mit RAW-Foto­dateien voll­ziehen, können Sie nun fest­legen, dass die Aufnahmen aus dem Foto-Editor heraus auto­matisch im bevor­zugten RAW-Editor geöffnet werden. Sollte das Netz­teil oder das USB-Kabel Fehler aufweisen, zeigt das Smart­phone ab sofort Probleme beim Aufladen an. Zu den weiteren Neue­rungen zählen das naht­lose App-Strea­ming von Handy-Anwen­dungen unter ChromeOS und die verein­fachte Navi­gation in Google Kids Space auf dem Pixel Tablet. Der Oktober-Sicher­heits­patch wird ab sofort ausge­rollt. Wenn Sie schon Android 14 haben, ist dieser bereits an Bord.

Gestern hat Google das viel­ver­spre­chende Pixel 8 (Pro) vorge­stellt.