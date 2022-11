Google Family Link: Kinderkontroll-App mit neuen Features

Was Kinder alles mit ihrem Android-Smart­phone oder -Tablet machen dürfen - oder auch nicht - können Eltern etwa über die Family-Link-App steuern. Und die hat Google jetzt neu aufge­legt.

Google hat seiner Family-Link-App eine neue Ober­fläche verpasst. Diese soll Eltern das Aufstellen von Regeln für die Android-Geräte des Nach­wuchses erleich­tern.

Zudem sind die Kontroll­funk­tionen rund um erlaubte Inhalte, Bild­schirm­zeiten und Gerä­tesper­rungen nun auch als Web-App in jedem Browser nutzbar.

Neue Funk­tionen der Family-Link-App

Neue Funktion in der Google-Family-Link-App

Bild: Google via PlayStore, Screenshot: teltarif.de Dazu muss man sich auf der Seite Familylink.google.com bei seinem Google-Konto anmelden. Zu den neuen Funk­tionen zählt die Möglich­keit, Bild­schirm­zeiten sowohl Geräte- als auch App-spezi­fisch sowie bei Bedarf "nur heute" einzu­richten. Prak­tisch: "Nur heute" setzt alle sonst fest­gelegten und auch wieder­keh­rende Regeln außer Kraft.

Zudem lassen sich nun auch inhalt­liche Beschrän­kungen oder der Inter­net­zugang je nach Gerät oder App (Android oder iOS) indi­viduell regeln. Die Tracking-Funk­tion, über die man verfolgen kann, wo sich das Kind gerade befindet, ist um eine Ankunfts-Funk­tion ergänzt worden. Das bedeutet, dass man eine Benach­rich­tigung erhält, sobald das Kind an einem vorher defi­nierten Ort ange­kommen ist, also beispiels­weise in der Schule, bei Freunden oder auf dem Sport­platz.

