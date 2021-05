Vorbild Apple Store: Google eröffnet erstes Ladengeschäft

So soll der Google Store in New York aussehen

Bild: Google Der Internet-Gigant Google steigt mit der Eröff­nung eines Laden­geschäfts in den klas­sischen Einzel­handel ein.

Der erste soge­nannte Google Store soll in diesem Sommer im New Yorker Stadt­teil Chelsea aufma­chen, wo das Unter­nehmen bereits seine US-Ostküs­ten­zen­trale hat. Google will dort laut einem Eintrag im Firmen­blog vom Donnerstag unter anderem seine Pixel-Handys und -Note­books sowie Fitbit-Fitness-Tracker und Smar­thome-Equip­ment der Marke Nest anbieten. Die Tochter des Alphabet-Konzerns setzt damit auf das Erfolgs­rezept des iPhone-Riesen Apple, der Hunderte solcher Geschäfte betreibt und damit schon seit Jahren seine Umsätze stei­gert. So soll der Google Store in New York aussehen

Bild: Google

Auch Repa­ratur und Instal­lations-Hilfe im Store

Die Inter­essenten sollen auch Produkte online im Google Store bestellen und ihre Bestel­lung im Geschäft abholen können. Experten vor Ort sollen aber offenbar nicht nur verkaufen, sondern auch bei der Fehler­behe­bung helfen oder Unter­stüt­zung bei der Instal­lation geben. Auch der Tausch eines zersprun­genen Pixel-Displays soll durch­geführt werden. Das Team soll auch das ganze Jahr über diverse Work­shops für die Besu­cher anbieten.

Die Gesund­heit und Sicher­heit der Kunden und des Fili­alteams soll während der Pandemie oberste Prio­rität haben. Im Google Store sind Masken, Hände­des­infek­tion und Abstand­halten erfor­der­lich. Alle Räume sollen mehr­mals täglich gerei­nigt werden. Die Anzahl der Gäste wird begrenzt, um sicher­zustellen, dass sich die Kunden während des Einkau­fens sicher fühlen. Außerdem werden einfache Abhol­optionen zur Verfü­gung stehen.

Zu weiteren Filialen auch außer­halb der USA hat Google bislang nichts mitge­teilt.

Der Start­schuss für die erste Beta der fertigen Android-12-Fassung ist gefallen. Neben den Pixel-Smart­phones mischen bereits Xiaomi und OnePlus mit. Dort sollte man aber nicht vorschnell instal­lieren.