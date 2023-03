"Google Days": Pixel 7 (Pro) und Co. bei MediaMarkt/Saturn

MediaMarkt und Saturn haben eine neue Aktion namens "Google Days" gestartet. Die Aktion läuft noch bis zum 9. März, 16 Uhr. Unter den Ange­boten sind Smart­phone-Modelle aus dem Hause Google zu finden. Wir beschränken uns auf ausge­wählte Modelle und sagen Ihnen, ob sich diese vergli­chen mit den aktu­ellen Markt­preisen lohnen.

Zum Preis­ver­gleich haben wir Such­maschinen wie idealo.de und billiger.de verwendet. Weitere Möglich­keiten, Preise zu verglei­chen, finden Sie in unserer Über­sicht zu dem Thema.

Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die güns­tiger sein können, als die ange­gebenen Preise, haben wir nicht berück­sich­tigt. Bitte beachten Sie zudem, dass sich Markt­preise von Smart­phone-Modellen sehr schnell ändern können, weshalb die ange­gebenen Vergleichs­preise nur begrenzt gültig sein können (Stand des Preis­ver­gleichs: 1. März, ca. 11 Uhr).

Google Pixel 7 Pro

Bei MediaMarkt und Saturn gibt es Googles aktu­elles Flagg­schiff Pixel 7 Pro in verschie­denen Farben jeweils zum Preis von 799 Euro zu kaufen. Refe­renz­preis für die Vari­ante mit 128 GB internem Spei­cher ist die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers, die mit 899 Euro ange­geben ist. Die UVP ist jedoch nur bedingt aussa­gekräftig, weil sich Smart­phone-Markt­preise wie eingangs erwähnt starken Schwan­kungen unter­liegen können. Nicht selten bieten Händler schon über­schau­bare Zeit nach der Erst­ver­öffent­lichung der Modelle diese güns­tiger an.

Am Beispiel des "Obsi­dian"-farbenen Google Pixel 7 Pro verglei­chen wir die aktu­ellen Markt­preise mit dem Angebot von MediaMarkt und Saturn. Der Preis­ver­gleich zeigt, dass Händler wie Alter­nate (775,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Elec­tro­nics (783,66 Euro inklu­sive Versand­kosten) das Pixel 7 Pro derzeit güns­tiger anbieten. Details zum Google Pixel 7 Pro lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

Google Pixel 7

Das Google Pixel 7 ist die güns­tigere, aber auch abge­speckte Version des Pro-Modells. Unter anderem ist das Display des Pixel 7 mit 6,3 Zoll kleiner als das 6,7 Zoll große Panel des Pixel 7 Pro, das 6,7 Zoll bietet. Außerdem gibt es beim Pixel 7 nur ein 90-Hz-Display statt eines mit 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate. Ein weiterer Unter­schied ist die 48-Mega­pixel-Tele­kamera, die es nur beim Pixel 7 Pro gibt.

MediaMarkt und Saturn bieten das Pixel 7 mit 128 GB derzeit zum Preis von 549 Euro an. Auch hier gilt die UVP in Höhe von 649 Euro als Refe­renz, doch was es damit auf sich hat, haben wir bereits erwähnt.

Wieder wählen wir das Obsi­dian-farbene Modell, um den MM-/Saturn­preis mit den aktu­ellen Markt­preisen anderer Händler zu verglei­chen.

Bei diesem Angebot handelt es sich um ein sehr gutes, andere Händler verkaufen das Pixel 7 mit 128 GB derzeit zu höheren Preisen. Die güns­tigsten nächsten Preise liegen bei knapp unter 600 Euro.

Google Pixel 6 Pro

MediaMarkt und Saturn verkaufen das Pixel 6 Pro mit 128 GB zum glei­chen Preis wie das Pixel 7 Pro und damit für 799 Euro an. Das Angebot ist zum einen nicht empfeh­lens­wert, weil sie zum glei­chen Preis mit dem Pixel 7 Pro das neuere Modell bekommen.

Und zum anderen, weil aktu­elle Markt­preise deut­lich darunter liegen. So bieten die Händler Alter­nate, Elec­tro­nics, computer universe und Amazon am Beispiel der Farbe "Stormy Black" das Pixel 6 Pro jeweils für deut­lich unter 600 Euro an.

Google Pixel 6a

Das Google Pixel 6a ist die Mittel­klasse-Ausfüh­rung von Pixel 6 und Pixel 6 Pro. Einen Preis von 319 Euro verlangen MediaMarkt und Saturn beispiels­weise für die Vari­ante mit 128 GB Spei­cher und der Farbe "Char­coal".

Dabei handelt es sich um ein gutes Angebot. Nur der Händler expert ist dem aktu­ellen Preis­ver­gleich zufolge mit einem Angebot von 316,84 Euro etwas güns­tiger.

