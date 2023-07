Google Days bei Media-Saturn mit 100 Euro Ankaufprämie

Media Markt und Saturn haben die Google Days gestartet. Im Rahmen der Aktion soll es diverse Produkte des Herstel­lers, wie etwa das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro, beson­ders günstig zu erstehen geben. Einen Rabatt im Wert von 100 Euro gewähren die Elek­tronik­märkte durch eine Ankauf­prämie. Sollten Sie ein altes Smart­phone vor Ort abgeben oder online regis­trieren, erstattet der Händler zusätz­lich zum ermit­telten Gerä­tewert den besagten Bonus. Dieser Vorteil gilt aller­dings nur beim Kauf eines Handys der Pixel-7-Reihe. Die Ankauf­prämie greift auch mit Tarif.

Die Frauen-Fußball­welt­meis­ter­schaft findet aktuell statt und hat Google als Sponsor der deut­schen Mann­schaft. Media-Saturn nimmt dies zum Anlass für eine neue Aktion. Bis zum 8. August können Kunden von den Google Days profi­tieren. Smart­phones und andere Geräte des Such­maschi­nen­kon­zerns soll es vergüns­tigt geben. Wir haben den Preis­ver­gleich voll­zogen und verraten, ob das tatsäch­lich stimmt. Diesmal ist die Antwort nicht eindeutig. Denn es kommt darauf an, ob Sie ein altes Handy abgeben und somit die 100 Euro betra­gende Ankauf­prämie beim Erwerb eines Pixel-7-Handys erhalten. Produkte der Google Days

Zunächst der Preis­ver­gleich mit 100-Euro-Prämie:

Pixel 7a 128 GB für 389 Euro

Pixel 7 128 GB für 475 Euro

Pixel 7 Pro 128 GB für 669 Euro

So viel kosten die Pixel-7-Smart­phones ohne den Altgerät-Vorteil bei Media Markt und Saturn:

Pixel 7a 128 GB für 489 Euro

Pixel 7 128 GB für 575 Euro

Pixel 7 Pro 128 GB für 769 Euro

Jetzt verraten wir Ihnen die güns­tigsten Preise der oben genannten Mobil­tele­fone bei konkur­rie­renden Shops:

Pixel 7a 128 GB für 466,89 Euro bei Clever­tronic

Pixel 7 128 GB für 528,98 Euro bei Jacob

Pixel 7 Pro 128 GB für 716,89 Euro bei Clever­tronic

Wie Sie sehen, lohnt sich der Kauf eines Pixel 7 bei Media-Saturn nur bei Abgabe eines alten Handys. Je nach Wert des Altge­räts kann die Ersparnis höher ausfallen. Pixel 6a, die Pixel Watch und das Pixel Tablet sind eben­falls im Angebot der Google Days. Am güns­tigsten sind diese Produkte bei dieser Aktion aber auch nicht. Für das Pixel 6a 128 GB möchten Media Markt und Saturn 339 Euro, Amazon fordert hingegen 335,29 Euro. Die Pixel Watch Wi-Fi schlägt beim Elektro-Duo mit 289 Euro zu Buche. Clever­tronic möchte nur 276,89 Euro. Mit 679 Euro kostet das Pixel Tablet bei Media-Saturn genauso viel wie bei tink. Alle Preise verstehen sich inklu­sive Versand.

Tarif-Aktion bei den Google Days

Pixel 7 Pro mit Tarif

Media-Saturn Wenn Sie kein neues Smart­phone kaufen, sondern es über einen Vertrag subven­tio­nieren wollen, haben Media Markt und Saturn eben­falls eine verlo­ckende Lösung während der Google Days. So werden 100 Euro Sofort­bonus bei Abgabe eines Altge­räts erstattet. Entspre­chend sinkt der einma­lige Gerä­tepreis. Beim bewor­benen Tarif Voda­fone green LTE 10 GB Special kostet das Pixel 7 Pro mit Trade-in 49 Euro anstatt 149 Euro. Es wird eine Anschluss­gebühr in Höhe von 39,99 Euro erhoben. Tele­fonate hier­zulande sind kostenlos, SMS schlagen mit 19 Cent zu Buche. In den ersten zwei Jahren beträgt die Grund­gebühr 24,99 Euro, anschlie­ßend 26,99 Euro.

Nach 24 Monaten Mindest­ver­trags­lauf­zeit entstehen Kosten in Höhe von 788,75 Euro. Abzüg­lich des Gerä­tewertes (528,98 Euro) ergibt sich eine effek­tive monat­liche Grund­gebühr von 10,82 Euro. Inklu­sive Ankauf­prämie wären es effektiv 6,66 Euro. Das geht in Ordnung, wir haben aber auch schon bessere Deals entdeckt.

Wich­tige Hinweise zum Geräte-Ankauf

Beim Ankauf­ser­vice können Sie jedes gebrauchte Smart­phone abgeben, so lange es sich einschalten lässt, erfolg­reich bis zum Start­bild­schirm hoch­fährt und die Nutzung ohne eine externe Strom­quelle möglich ist. Den Bonus von 100 Euro erhalten Käufer unab­hängig vom Alter und der Art des Handys oben­drauf. Der Wert des eigent­lichen Geräts vari­iert je nach Zustand und Modell. Beim Online-Kauf eines Pixel-7-Produkts erhalten Kunden den Ankauf­wert. Dieser wird auf das Bank­konto über­wiesen. Im Laden stellen Media Markt und Saturn eine Geschenk­karte in Höhe des ermit­telten Gerä­tewertes aus.

