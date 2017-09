Google bietet Cloud-Dienste auf Servern in Deutschland

Im Bereich der Cloud-Dienste gehört Google mit zu den größten und bekanntesten Anbietern. Trotzdem zögern deutsche Unternehmen, stärker auf diese Dienste zu setzen, und genau da will Google nun verstärkt ansetzen: Die Cloud in Deutschland.

Google bietet den Business-Kunden seiner Cloud-Dienste künftig Apps und die Speicherung der Daten in Deutschland an. Die neue "Cloud-Region" wird in einem Rechen­zentrum in Frankfurt/Main aufgebaut. "Wir kommen damit einem häufig geäußerten Kundenwunsch nach", sagte Google-Manager Urs Hölzle, der bei dem Internet-Konzern für die technische Infrastruktur zuständig ist, der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Unternehmen in Deutschland, der Schweiz und Österreich werde man damit eine spürbar bessere Netz­anbindung im Vergleich zu den anderen Cloud-Regionen bieten können.

Google reagiert mit dem neuen Angebot aber auf die anhaltenden Sicherheits­bedenken der Kunden, die das Geschäft mit Cloud-Angeboten vielfach ausbremsen. Hölzle betonte, Google habe in sämtlichen Cloud-Regionen keinen Zugriff auf die Daten der Kunden. Diese seien verschlüsselt und somit für den Internet-Konzern nicht einsehbar.

Datenschutz made in Germany

Google bietet nun auch in Deustchland stehende Server für Cloud-Anwnendungen an Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) hob zur Eröffnung der deutschen Google-Cloud-Region die Bedeutung der Digitalisierung als "größter Innovations­treiber der Menschheits­geschichte" hervor. "Die Cloud ist dabei ein wesentlicher Aspekt, und gerade für den Mittelstand schlummern hier noch enorme Potenziale. Schnelle Reaktions­zeiten und europäische Datenschutz­standards sind für viele Unternehmen in diesem Kontext ein wichtiges Kriterium." Mit der Google-Cloud-Region Deutschland stehe jetzt ein "weiterer Baustein für die Digitalisierung der Wirtschaft bereit".

Für Google bedeutet das wiederum, dass die Anzahl deutscher Kunden für die geschäftlichen Cloud-Anwendungen steigen könnte. Immerhin gelten für die Server in Deutschland auch die hiesigen Vorschriften und Gesetze für Daten­schutz sowie Daten­sicherheit. Zwei Punkte, die von großer Bedeutung sind, gelten diese international gesehen als sehr streng.

Dies und der Ausbau an Glasfaserleitungen im Breitbandnetz Deutschlands sind unter anderem Punkte, die in der anstehenden Bundestagswahl eine große Rolle spielen. Überhaupt steht das Thema Breitbandausbau sowie Digitalisierung stärker im Mittelpunkt der großen Parteien als noch bei den letzten Wahlen. Aber auch hier gibt es bei den einzelnen Parteien große Unterschiede wie breitgefächert und konkret die Forderungen ausfallen.

Lesen Sie daher in einem weiteren Beitrag, was die CDU/CSU für die nächste Legislaturperiode verspricht.