Neuer Chromecast Ultra mit Android TV vor dem Start

Der neue Chro­me­cast Ultra von Google hat bereits eine Zulas­sungs­be­hörde passiert und dürfte kurz vor der Vorstel­lung stehen. Das Gerät hat Android TV als Betriebs­system an Bord.

Neuer Chromecast mit Android TV kommt

Mitte März gab es erste Hinweise auf einen neuen Strea­ming-Stick von Google. Nun könnte dessen offi­zi­elle Vorstel­lung unmit­telbar bevor­stehen. So berichtet der Google Watch Blog, die Neuauf­lage des Chro­me­cast Ultra sei von der taiwa­ne­si­schen Regu­lie­rungs­be­hörde NCC zuge­lassen worden. Google melde neue Hard­ware bei solchen Behörden in der Regel immer erst kurz vor dem geplanten Markt­start an, sodass die Gefahr mini­miert werden, dass Details früh­zeitig durch­si­ckern.

Der neue Chro­me­cast-Stick könnte eine der Neuheiten sein, die Google eigent­lich auf der Entwick­ler­kon­fe­renz Google I/O vorstellen wollte. Die Veran­stal­tung war Corona-bedingt zunächst auf ein reines Online-Event redu­ziert und dann komplett abge­sagt worden. Nun scheint Google zu der Stra­tegie über­ge­gangen zu sein, die für die Google I/O geplanten Neuheiten sukzes­sive vorzu­stellen - etwa die Pixel Buds 2, die mitt­ler­weile offi­ziell sind, aber vorerst nur in den USA auf den Markt kommen.

Neues Betriebs­system und Play Store

Der neue Chro­me­cast Ultra soll den bislang durch­ge­si­ckerten Infor­ma­tionen zufolge gegen­über bishe­rigen Modellen gleich mehrere Neue­rungen mit sich bringen. So soll der Stick mit dem Betriebs­system Android TV ausge­stattet sein. Diese Firm­ware kommt vor allem bei Smart-TV-Geräten zum Einsatz, war bei Strea­ming-Sticks aber bisher eher eine Selten­heit.

Ein Gadget, das bereits Android TV an Bord hat, ist der MagentaTV Stick, den die Deut­sche Telekom seit Ende vergan­genen Jahres verkauft. Hier wird auch gleich ein wesent­li­cher Vorteil deut­lich: Mit an Bord ist der Google Play Store, der es ermög­licht, belie­bige für Android TV opti­mierte Apps zu instal­lieren. Bishe­rige Chro­me­cast-Sticks boten keine Möglich­keit zur Instal­la­tion von Anwen­dungen. Statt­dessen fungierten Smart­phones und Tablets als Fern­be­die­nung.

Stick bekommt eigene Fern­be­die­nung

Beim neuen Chro­me­cast Ultra, der Strea­ming in 4K-Qualität ermög­licht, liefert Google eine Fern­be­die­nung mit. Das Gadget lässt sich somit komplett unab­hängig vom Smart­phone oder Tablet nutzen. Es bietet aber weiterhin die GoogleCast-Funk­tion, um auch Inhalte von mobilen Endge­räten oder vom Chrome-Browser auf dem Computer zum Fern­seher zu über­tragen.

Den MagentaTV Stick, der abseits der Opti­mie­rung auf Telekom-Dienste weit­ge­hend dem neuen Chro­me­cast Ultra entspre­chen dürfte, haben wir bereits einem Test unter­zogen.