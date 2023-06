Google stellt Support für ersten Chromecast ein

Vor zehn Jahren hatte Google den ersten Chro­mecast in den USA auf den Markt gebracht. Ab Anfang 2014 wurde der Strea­ming-Stick in weiteren Staaten - darunter auch in Deutsch­land - verkauft. Das Gerät erfreute sich von Anfang an großer Beliebt­heit. Für 35 Euro ließ sich jeder Fern­seher mit HDMI-Anschluss zu einem Smart-TV aufrüsten. Allein 2014 sollen rund zehn Millionen Chro­mecasts der ersten Gene­ration verkauft worden sein.

Jetzt hat Google ohne große Ankün­digung den Support für den Strea­ming-Stick-Oldtimer einge­stellt. Das bedeutet, der Chro­mecast der ersten Gene­ration bekommt keine Soft­ware-Updates mehr. Betroffen sind nicht nur Funk­tions- und Bugfix-Aktua­lisie­rungen. Google will den Stick auch nicht mehr mit Sicher­heits-Updates versorgen. Der Hersteller leistet auch keinen Support mehr, wie das Unter­nehmen auf einer Support-Seite einräumt. Support-Aus für ersten Chromecast

Fotos: Google, Montage: teltarif.de Wie das Unter­nehmen weiter mitteilt, müssen Nutzer mögli­cher­weise mit Perfor­mance-Einbußen leben - und dann eben beispiels­weise auf einen neueren Strea­ming-Stick oder eine Set-Top-Box umsteigen. Aller­dings sind Perfor­mance-Probleme beim Chro­mecast der ersten Gene­ration nicht neu. Schon seit einigen Jahren funk­tio­nieren nicht mehr alle Strea­ming­dienste reibungslos auf dem alten Chro­mecast-Stick, weil die Leis­tung der Hard­ware zu schwach ist.

Chro­mecast jetzt mit Google TV

Im Laufe der Jahre hat Google zahl­reiche weitere Chro­mecast-Vari­anten auf den Markt gebracht. Dazu gehörte auch ein Modell speziell für Audio-Strea­ming. Bei den aktu­ellen Geräten setzt der Hersteller auf das Google-TV-Betriebs­system, und zum Stick wird auch eine Fern­bedie­nung mitge­lie­fert, während sich ältere Modelle vom Smart­phone aus bedienen ließen.

Auch den aktu­ellen Chro­mecast gibt es noch - aller­dings nur für Kunden, denen die Vari­ante mit HD-Auflö­sung ausreicht. Diese ist im Online-Store von Google für 39,99 Euro erhält­lich. Inter­essenten, die zur Vari­ante greifen, die auch Strea­ming mit 4K-Auflö­sung unter­stützt, bekommen ihr Wunsch­modell für 69,99 Euro.

Während der Chro­mecast der ersten Gene­ration keine Soft­ware-Updates mehr bekommt, werden neuere Modelle von Google derzeit noch gepflegt. Das Unter­nehmen hat bislang keinen Zeit­plan veröf­fent­licht, aus dem das Support-Ende für weitere Chro­mecast-Modelle hervor­geht.