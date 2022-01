Google-Leaks: Neuer Chromecast & Pixel Watch

Nach vielem Hin und Her präsen­tiert uns Google seine Pixel Watch nun offenbar im Mai. Außerdem arbeitet der Such­maschi­nen­riese derzeit an einem neuen Chro­mecast mit Google TV.

Aus Googles Schmiede gibt es dieser Tage mal wieder ein paar inter­essante Neuig­keiten, die wir Ihnen selbst­ver­ständ­lich nicht vorent­halten wollen. So bereitet der Such­maschi­nen­riese offenbar ein weiteres Gerät aus der Chro­mecast mit Google TV-Sparte vor, außerdem gibt es ein even­tuelles Launch-Datum für die Pixel Watch.

Neues Strea­ming-Gerät aus der Chro­mecast Familie

Pixel Watch Renderbilder

Bild: Jon Prosser

Widmen wir uns zunächst dem neuen Strea­ming-Gerät, das offenbar in der Mache ist. Im Herbst 2020 brachte Google seinen Chro­mecast mit Google TV auf den Markt, der vor allen Dingen durch eine Bild­wie­der­gabe in 4K-HDR-Qualität glänzt. Als nicht so schil­lernd präsen­tiert sich hingegen der 8 GB kleine interne Spei­cher, auf dem es schon nach der Instal­lation einiger weniger Apps aufgrund der fehlenden Spei­cher­erwei­terungs­mög­lich­keit furchtbar eng wird.

Chro­mecast (mit Google TV) mit Spei­cher-Update oder Neuent­wick­lung?

Das Spei­cher­pro­blem könnte der Grund für eine Neuauf­lage oder die Entwick­lung eines verwandten Gerätes sein, das 9to5Google in einer Doku­men­tation entdeckt hat. Dieses läuft unter dem Code­namen „Boreal“ und nicht unter dem Code „Sabrina“, der für den Chro­mecast steht, was wiederum vermuten lässt, dass es sich hierbei eher nicht um den aktu­ellen Chro­mecast mit einem Spei­cher-Upgrade handelt, sondern um ein eigens entwi­ckeltes Gerät.

Weitere Daten für Boreal sind derzeit noch nicht bekannt; wünschens­wert wäre aller­dings eine Hard­ware-Deco­die­rungs­unter­stüt­zung für das AV1-Format, die dem Chro­mecast mit Google TV derzeit noch fehlt. Laut 9to5Google könnte das zweite Google-TV-betrie­bene Gerät des Unter­neh­mens noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Kommt die Pixel Watch im Mai?

Wer bereits sehn­süchtig auf Googles neue Smart­watch wartet, darf sich schon mal vorsichtig freuen: Nach vielem Hin und Her und Speku­lationen, wann die soge­nannte Pixel Watch endlich das Licht der Welt erbli­cken wird, oder ob sie über­haupt erscheint, verrät der Leaker Jon Prosser in einem Tweet ein even­tuelles Launch-Datum der smarten Armbanduhr.

Da Googles Entwick­ler­kon­ferenz I/O tradi­tio­nell im Früh­jahr statt­findet, vermu­teten wir bereits, im Rahmen dieses Events mehr über die Smart­watch zu erfahren. Diese Vermu­tung könnte sich nun bestä­tigen, denn Prosser will gehört haben, dass Google seine Pixel Watch am Donnerstag, dem 26. Mai, offi­ziell vorstellen wird.

Wear OS 3 und das Samsung-Abkommen

Noch gibt sich der Tech­ana­lyst bei seiner Aussage jedoch zurück­hal­tend, da sich Daten bei Google in der Vergan­gen­heit bekann­ter­maßen schon oft kurz­fristig geän­dert haben.

Mit der Pixel Watch dürfte dann auch das heiß ersehnte Wear OS 3 kommen, das bislang nur auf der Samsung Galaxy Watch4 läuft. Damit, dass sich Samsung ein etwa halb­jäh­riges allei­niges Nutzungs­recht der neuen Wear-OS-Version für seine jüngste Galaxy Watch sicherte, schuf sich der südko­rea­nische Hersteller nicht nur Freunde

