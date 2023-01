Bericht: Neuer Chromecast 4K mit Google-TV geplant

Im Code der Google-Home-App sind Hinweise auf eine mögliche Neuauf­lage des Chro­mecast 4K gefunden worden, die in diesem Jahr auf den Markt kommen könnte.

Im vergan­genen Jahr hat Google ein neues Chro­mecast-Modell auf den Markt gebracht. Der Strea­ming-Stick über­raschte vor allem durch seinen güns­tigen Verkaufs­preis von knapp unter 40 Euro. Dafür war das Gerät in tech­nischer Hinsicht ein Rück­schritt. Gegen­über dem Vorgänger-Modell hat der Hersteller einen güns­tigeren und weniger leis­tungs­fähigen Prozessor verbaut und am Arbeits­spei­cher gespart. Auf 4K-Auflö­sung bei Video-Inhalten müssen Käufer eben­falls verzichten.

Jetzt berichtet das Online­magazin 9to5Google, der Hersteller arbeite an einer neuen Version des Strea­ming-Sticks. Hinweise darauf seien in der aktu­ellen Vorschau-Vari­ante der Google-Home-App gefunden worden. Dort sei der neue Chro­mecast unter der Bezeich­nung "YTC" gelistet. An anderer Stelle im Code der App werde das aktu­elle Modell mit Full-HD-Unter­stüt­zung als "YTB" bezeichnet und selbst die erste Version eines Chro­mecast-Sticks mit Google-TV-Inte­gra­tion seit unter der Bezeich­nung "YTV" im Code zu finden.

Das spricht für einen neuen Chro­mecast 4K

Gerüchte um neues Chromecast-Modell

Fotos: Google/teltarif.de, Montage: teltarif.de In Anbe­tracht der Tatsache, dass Google erst vor wenigen Monaten ein güns­tigeres Chro­mecast-Modell auf den Markt gebracht hat, ist die Wahr­schein­lich­keit hoch, dass es sich beim "YTC" wieder um eine höher­wer­tige Vari­ante handelt. Derzeit sei es aller­dings noch nicht möglich, tech­nische Details zu nennen. Das Gerät dürfte wieder 4K-Auflö­sung unter­stützen. Denkbar wäre, dass der Konzern die neue Strea­ming-Hard­ware auf seiner Entwick­ler­kon­ferenz Google I/O im Früh­jahr vorstellt.

Neben dem Modell für 39,99 Euro bietet Google zum Preis von 69,99 Euro weiterhin den schon etwas älteren Chro­mecast 4K an. Für diesen speku­liert 9to5Google auf einen leis­tungs­fähi­geren Prozessor, zumal die Hard­ware-Anfor­derungen für Android TV bzw. Google TV mitt­ler­weile erhöht wurden. Wünschens­wert wäre zudem mehr Spei­cher­platz.

Kein neuer Chro­mecast Audio?

Im Herbst vergan­genen Jahres gab es Speku­lationen, nach denen Google auch einen Nach­folger für den vor einigen Jahren einge­stellten Chro­mecast Audio veröf­fent­lichen könnte. Um diese poten­ziellen Pläne ist es mitt­ler­weile aber wieder ruhig geworden, obwohl ein reines Audio­strea­ming-Gerät für manche Nutzer durchaus sinn­voll wäre - etwa um bestehende HiFi-Anlagen oder Laut­spre­cher für Strea­ming­dienste aufzu­rüsten.

In einer weiteren Meldung haben wir bereits darüber berichtet, dass Google erst im Oktober 2022 für das aktu­elle Modell des Chro­mecast 4K ein Update auf die Android-TV-Version 12 veröf­fent­licht hat.