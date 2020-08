Projekt: Google Kaleidoscope vereint Netflix, Prime & Co.

Strea­ming-Anbieter schießen wie Pilze aus dem Boden, viele Anwender jonglieren mit Apps und Webseiten mehrerer Abon­ne­ments, um ihre Lieb­lings-Filme und -Serien zu verfolgen. Google scheint dem Strea­ming-Chaos Einhalt bieten zu wollen und plant ein span­nendes Feature für seinen Browser Chrome.

Kalei­do­scope nennt sich die Funk­tion, zumin­dest im aktu­ellen Status. Sie soll eine gemein­same Anlauf­stelle der popu­lärsten Unter­hal­tungs­platt­formen werden. Inhalte von Diensten wie Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+ könnten sich künftig vereint und platt­form­über­grei­fend über Chrome konsu­mieren lassen.

Ordnung im Strea­ming-Dschungel

Kaleidoscope: Sammelstelle für Video-Streaming

Bild: Chrome Story, Dinsan Francis Egal ob auf dem Smart­phone, dem Tablet, dem Smart-TV oder dem Computer, oft werden Video-Ange­bote von verschie­denen Anbie­tern genutzt. So mehren sich Apps oder Webseiten-Favo­riten zu Platt­formen wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, DAZN oder auch lokale Services wie TV Now und Joyn. Irgend­wann schwindet der Über­blick darüber, wo denn nun welche Serie lief.

Chrome Story macht auf eine kommende Erwei­te­rung des Brow­sers Google Chrome aufmerksam, welche sich unter anderem diesem Problem widmet. Es laufen derzeit interne Tests zu einem Projekt mit dem Namen Kalei­do­scope. Fortsetzung der Wiedergabe bei Kaleidoscope

Bild: Chrome Story, Dinsan Francis Um erste Blicke von diesem Unter­fangen selbst erha­schen zu können, benö­tigen Sie "Chrome Canary". Hierbei handelt es sich um "Nightly Builds", also unfer­tige Versionen, die in erster Linie für Entwickler gedacht sind.

Canary steht sowohl für Windows-PCs als auch für macOS und Android zur Verfü­gung. Nach der Eingabe von "chrome://kalei­do­scope/" sollte die Start­seite von Kalei­do­scope sichtbar sein. Wir hatten jedoch weder bei der Windows- noch bei der Android-Vari­ante Glück.

Erste Eindrücke von Kalei­do­scope

Dinsan Francis, Redak­teur bei Chrome Story, schaffte es aller­dings kurz­fristig einen Blick auf das kommende Feature zu werfen. Screen­shots finden Sie inner­halb dieses Arti­kels. „Von den anfäng­li­chen Eindrü­cken her ist Chrome Kalei­do­scope ein Projekt, um alle unsere verwen­deten Video-Strea­ming-Platt­formen zu vereinen“, erklärt der Jour­na­list.

Aktuell berück­sich­tigt Google Netflix, Prime Video und Disney+. „Sie können Ihre Lieb­lings­sen­dungen an einem Ort sehen, egal wo diese bereit­ge­stellt werden“, heißt es im Start­fenster. Zudem wird mit einer Fort­set­zung der Wieder­gabe auf allen genutzten Endge­räten geworben. Wann Kalei­do­scope startet, ist unbe­kannt.

Der US-Medien­kon­zern ViacomCBS will eben­falls in das globale Strea­ming-Geschäft einsteigen. Bei einem Relaunch dürfte der bestehende Strea­ming-Dienst CBS All Access einen neuen Namen bekommen. Mehr zu dem Thema lesen Sie in einer weiteren News.