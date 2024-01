"Mobiles" Surfen: Google bringt Chrome-Browser ins Auto

Google lässt seinen Webbrowser Chrome künftig auch auf dem Info­tain­ment-Bild­schirm im Auto nutzen. Insassen werden damit im Internet surfen können, wenn das Auto parkt oder zum Beispiel an einer Ampel steht. Die Funk­tion kommt für Fahr­zeuge, bei denen Googles Soft­ware direkt im Auto instal­liert ist. Zunächst wird sie in Fahr­zeugen von Volvo und der Elektro-Marke Pole­star verfügbar sein, wie Google am Dienstag auf der Technik-Messe CES in Las Vegas mitteilte.

Bei den Wagen mit "Google Built-In" wird man auch die Routen­pla­nung aus der Karten-App des Konzerns auf dem Smart­phone direkt ins Auto­system über­tragen können.

Zwischen­stopps für E-Auto-Fahrer

Google Chrome im Auto

Screenshot: teltarif.de, Quelle: YouTube-Kanal "Android" via Blog "The Keyword" Für Nutzer, die ihr Smart­phone mit dem Google-Betriebs­system Android im Auto anschließen, wird es bald eben­falls die Möglich­keit geben, die aktu­elle Reich­weite der Batte­rien mit der Karten-App des Konzerns zu teilen. Damit werden bei der Navi­gation even­tuell nötige Zwischen­stopps zum Aufladen einge­plant werden können. Diese Funk­tion soll zunächst in zwei Elektro-Modellen von Ford verfügbar sein.

