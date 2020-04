Google plant eigene Kreditkarte

Google Card in Planung

Foto/Logo: Google, Montage: teltarif.de Im vergan­genen Jahr hat Apple seine eigene MasterCard einge­führt. Diese ist momentan in den USA erhält­lich, soll mittel­fristig aber auch in Deutsch­land zur Verfü­gung stehen. Nun will auch Google eine eigene "Kredit­karte" auf den Markt bringen, wie das Online­ma­gazin Tech­crunch berichtet. Dabei hat der Internet-Konzern die Pläne grund­sätz­lich bestä­tigt. Details sollen aber erst in den kommenden Monaten genannt werden.

Tech­crunch zeigt bereits Screen­shots zur "Google Card", wie sich das neue Produkt nennen könnte. Denkbar wäre, dass der Konzern die Karte ursprüng­lich auf der Google I/O vorstellen wollte. Die Entwick­ler­kon­fe­renz, die eigent­lich für Mai geplant war, wurde aber mitt­ler­weile komplett abge­sagt. Zuvor wurde die Veran­stal­tung als reines Online-Event geplant. Denkbar wäre nun, dass Google Neuheiten nur per Pres­se­mit­tei­lung ankün­digt - aber eben dann, wenn das Produkt auch tatsäch­lich verfügbar ist.

Bei der Karte, die Google in Zusam­men­ar­beit mit mehreren Banken plant, soll es sich um ein Debit-Produkt handeln. Unklar ist noch, wo die Karte zum Markt­start verfügbar sein wird. Bisher durch­ge­si­ckerte Screen­shots zeigen den Einsatz in den USA. Demnach dürfte das Angebot auf dem Heimat­markt von Google in jedem Fall von Anfang an zur Verfü­gung stehen. Ob der Start in Deutsch­land geplant ist, ist nicht bekannt.

Vorteile für Google

Foto/Logo: Google, Montage: teltarif.de Google arbeitet nach bisher vorlie­genden Infor­ma­tionen unter anderem mit der Citi­bank und der Stan­ford Federal Credit Union zusammen. Ähnlich wie Apple wird auch Google den Kunden den Vorteil anpreisen, einen besseren Über­blick über das eigene Kauf­ver­halten zu bekommen. Umge­kehrt bekommt Google selbst aber auch einen besseren Einblick in das Konsum­ver­halten der Nutzer - und dann diesen beispiels­weise ziel­ge­rich­teter Werbung anzeigen.

Von Apple dürfte Google eben­falls die Idee über­nehmen, finan­zi­elle Anreize zu schaffen - etwa einen Preis­nach­lass beim Kauf bestimmter Produkte. Zudem könnte die Karte durch Anony­mi­sie­rung der Karten­daten gegen­über "herkömm­li­chen" Kredit- und Debit­karten, die die Banken ausgeben, punkten. Hinweise dazu gibt es aller­dings noch nicht.

Google Pay ist seit knapp zwei Jahren auch auf dem deut­schen Markt verfügbar. Dazu benö­tigen die Kunden eine Kredit­karte einer Bank, die den Dienst ihren Kunden anbietet. Alter­nativ reicht auch ein PayPal-Konto zur Nutzung von Google Pay aus. Dabei kam es zu Jahres­be­ginn aller­dings zu einer Sicher­heits­lücke.