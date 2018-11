Black Friday: Pixel 3 um 200 Euro günstiger und mehr

Google ist ebenfalls in Feierlaune und präsentiert spannende Deals zu seinem am Donnerstag stattfindenden Black Friday. Unter anderem werden Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 2 und Pixel 2 XL günstiger offeriert.

Das Pixel 3 (XL) gibt es beim Black Friday zum Schnäppchenpreis Google verlegt den Black Friday auf den kommenden Donnerstag vor und gewährt großzügige Rabatte auf die hauseigenen Produkte. Smartphones, Smart-Lautsprecher, Kopfhörer und weitere Artikel im Store des Anbieters werden innerhalb der Aktion merklich reduziert. Besonders attraktiv muten die günstigeren Mobilgeräte an, das Pixel 3 lässt sich am Black Friday ab 649 Euro, das Pixel 2 ab 549 Euro erstehen. Die Kosten für den Google Home wurden sogar um die Hälfte gekürzt, es fallen am nächsten Donnerstag nur 75 Euro an.

Googles schwarzer Spar-Freitag

Wer bei anderen Handels-Aktionen wie der Amazon Cyber-Monday-Woche nicht fündig wird, könnte einen Blick beim Suchmaschinen-Riesen riskieren. Am kommenden Donnerstag, dem 22. November, tritt Google auf die Preis-Bremse. Das Pixel 3 und das Pixel 3 XL werden um jeweils 200 Euro reduziert an diesem Tag erhältlich sein. Somit fallen mindestens 649 Euro anstatt 849 Euro für das Pixel 3 an und der Einstiegspreis für das Pixel 3 XL reduziert sich auf 749 Euro anstatt 949 Euro. Noch günstiger kommen Interessenten beim Pixel 2 (XL) davon. Lediglich 549 Euro (Pixel 2) beziehungsweise 649 Euro (Pixel 2 XL) fallen für die 64-GB-Versionen der Telefone an. Der größte Vorteil der Google-Smartphones sind die zügigen Updates und auch die Hardware ist am Puls der Zeit. Der von 59 Euro auf 26 Euro rabattierte Google Home Mini und der von 149 Euro auf 75 Euro reduzierte Google Home klingen ebenfalls interessant.

Weitere Produkte des Google Black Friday

Die Kopfhörer Pixel Buds sind mit 129 Euro (regulär 179 Euro) zwar recht günstig, aufgrund der Verbindungsprobleme und dem nahenden Nachfolger können wir diesen Artikel aber nicht unbedingt empfehlen. Einen Ausflug in die virtuelle Realität können Käufer der Brille Daydream View wagen. Anstatt 109 Euro schlägt dieses Zubehör am Black Friday mit 59 Euro zu Buche. Google Home Max, die Überwachungskamera Nest Cam Outdoor, der Mesh-WLAN-Router Google Wifi und die Google-Home-Verkleidungen Basis werden ebenfalls von der Aktion bedacht. Schade: Die Chromecast-Produkte scheinen hingegen kein Teil der Promotion zu sein.

Die Übersichtsseite zur Google-Aktion finden Sie hier.

