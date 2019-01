Google Assistant wird zum Dolmetscher

Google macht seinen Sprach­assistenten jetzt auch zum Über­setzer und will ihn zum Beispiel beim Check-In in Hotels nütz­lich machen. Auf haus­ei­genen Laut­sprechern wie dem mit einem kleinen Display verse­henen Google Home Hub kann der Google Assi­stant bei Unter­haltungen in gut zwei Dutzend Spra­chen aushelfen. Er hört sich jeden Satz an und wieder­holt ihn in der jeweils anderen Sprache. Zur CES kommt der Service unter anderem im Hotel Caesars Palace in Las Vegas zum Einsatz. Zu den unter­stützten Spra­chen gehören neben Deutsch unter anderem auch Fran­zö­sisch, Italie­nisch, Schwe­disch, Russisch, Korea­nisch und Japa­nisch.

Google Assi­stant Connect

Der Google Assistant kann 24 Sprachen übersetzen. Der Internet-Konzern stellte auf der Technik-Messe CES auf Las Vegas auch die Platt­form "Google Assi­stant Connect", die es für Her­steller einfa­cher machen soll, die Assistenz­software in ihre Geräte zu bringen. Konkur­rent Amazon fährt einen ähnli­chen Kurs mit seiner Assis­tentin Alexa und bietet bereits ein Einbau-­Modul für Haus­ge­räte an.

Google präsen­tierte auf der CES auch einen mit dem Assi­stant verbun­denen Wecker der Firma Lenovo vor. Das Gerät kann unter anderem Weck­zeiten ausge­hend aus übli­chen Tages­ab­läufen, aber auch auf Basis von Kalen­der­ein­trägen vorschlagen. Außerdem kann man über Lenovos "Smart Clock" auch Geräte im vernetzten Zuhause steuern. In Las Vegas wurde zudem bekannt­ge­geben, dass die seit langem ange­kün­digte Verknüp­fung vernetzter Laut­spre­cher des Anbie­ters Sonos mit dem Google Assi­stant schließ­lich fertig ist. Amazons Alexa funk­tio­niert bereits auf mehreren Sonos-Modellen.

