Google Assistant kommt auf Sonos-Lautsprecher

Kommende Woche kommt der Google Assistant auf Sonos-Lautsprecher in den USA. In den kommenden Monaten will Sonos weitere Märkte mit dem neuen Feature versorgen.

Es ist rund zwei Jahre her, dass Sonos angekündigt hat, den Google Assistant auf seinen WLAN-Lautsprechern anzubieten. Erst Ende vergangenen Jahres startete dann eine geschlossene Beta-Phase. Den ursprünglichen Plan, das Feature noch 2018 für alle Kunden zur Verfügung zu stellen, konnte nicht eingehalten werden. Jetzt hat Sonos aber angekündigt, dass die seit langem geplante Funktion nun tatsächlich angeboten wird.

Der Google Assistant soll ab Mitte Mai verfügbar sein. Unterstützt werden der Sonos One und die Beam-Soundbar. Sonos-Nutzer in den USA werden das neue Feature im Rahmen eines Software-Updates erhalten. In anderen Märkten - so auch im Deutschland - will Sonos den Google Assistant in den kommenden Monaten sukzessive bereitstellen. Einen genauen Zeitplan nannte das Unternehmen nicht.

Bislang kann auf Sonos-Lautsprechern bereits Amazon Alexa genutzt werden. Es ist allerdings noch unklar, inwieweit es möglich sein wird, die beiden Sprachassistenten von Amazon und Google parallel auf dem gleichen Lautsprecher zu verwenden. Die bisherigen Pläne von Sonos sahen dieses Feature nicht vor, zumindest wenn es um den Einsatz auf dem gleichen Lautsprecher geht. Wer in seiner Wohnung gleich mehrere Sonos-Komponenten einsetzt, wird aber die Möglichkeit haben, sich auf einem Gerät für Amazon und auf einem weiteren für Google zu entscheiden.

Wie umfangreich sind die integrierten Google-Dienste?

Sonos integriert den Google Assistant Unklar ist noch, welche Google-Assistant-Dienste Sonos schlussendlich anbieten wird. Reizvoll wäre neben der Sprachsteuerung auch die GoogleCast-Integration, wie sie beispielsweise Chromecast-Sticks oder Smart-TV-Geräte mit Android-Betriebssystem bieten. So können Audio-Inhalte vom Smartphone auf kompatible Endgeräte gestreamt werden. Interessant ist diese Funktion, wenn es um Inhalte geht, die nicht nativ im Sonos-Ökosystem verfügbar sind.

Das GoogleCast-Konkurrenzsystem AirPlay 2 von Apple ist bereits seit einiger Zeit für Sonos verfügbar. So lassen sich beispielsweise vom iPhone aus Podcast- oder Webradios-Apps auf den Multiroom-Lautsprechern nutzen, auch wenn Sonos die jeweiligen Dienste nicht selbst anbietet.

Die Liste der von Sonos angebotenen Audio-Dienste ist inzwischen sehr lang. So ist beispielsweise anders als bei WLAN-Radios nicht nur eine einzige Internetradio-Datenbank verfügbar. Stattdessen haben die Anwender Zugriff auf die Senderlisten von TuneIn Radio, Radio.de, MyTuner Radio und dem Radioplayer.de. Probleme, wie sie in den vergangenen Tagen bei zahlreichen WLAN-Radios auftraten, sind dadurch unwahrscheinlich.

