Google Assistant jetzt vollwertig auf Samsung-Smart-TVs

Samsung Samsung verstärkt seine Ambi­tionen der Sprach­steue­rung haus­eigener Smart-TVs mit der voll­wer­tigen Inte­gra­tion des Google Assistant. In einer Pres­semit­tei­lung gibt der Hersteller bekannt, dass die 2020er Fern­seh­geräte die Erwei­terung erhalten haben. Ziel der Google-Assistant-Imple­men­tie­rung sei es, das Wohn­zimmer mit dem Rest des Smart-Homes zu verbinden und den Alltag besser mit den favo­risierten Google-Diensten verwalten zu können. Unter anderem werden die Suche, Fotos, Maps und der Kalender des Such­maschi­nen­giganten unter­stützt. Außerdem lassen sich über Sprach­befehle Sender umschalten, die Laut­stärke anpassen und vieles mehr.

Google Assistant hält auf Samsung-Smart-TVs Einzug

Neuere Samsung-Fernseher hören nun auch auf "Ok Google"

Samsung Bislang hatten User eines schlauen Samsung-Fern­sehers die Möglich­keit, Kommandos an Bixby und Alexa zu diktieren. Ab sofort steht auch Google Assistant zur Auswahl. Laut Hersteller sei kein Down­load notwendig, die Funk­tion wäre umge­hend verfügbar. Es steht den Anwen­dern frei, von Google Assistant Gebrauch zu machen oder auf einen der Konkur­renz­dienste zurück­zugreifen. Je nachdem welches Ökosystem beispiels­weise die Basis des Smart-Homes bildet, eignet sich ein passender Service. Folgende Modelle sollen vom Google Assistant profi­tieren: 2020er 4K- und 8K QLED TVs, Crystal UHD TVs, The Frame, The Serif, The Sero und The Terrace.

Der südko­rea­nische Konzern gibt an, dass der Dienst zunächst in Deutsch­land, Frank­reich, Italien und dem Vereinten König­reich nutzbar ist. Anschlie­ßend sollen Spanien, Brasi­lien, Indien und Südkorea folgen. Insge­samt sei der Google Assistant für Samsung-Smart-TVs in zwölf Ländern ange­dacht. Anfang des Jahres führte das Unter­nehmen Amazon Alexa auf seinen cleveren Fern­seh­geräten in 14 Ländern ein.

Was bringt Google Assistant auf Samsung Smart-TVs?

Mit dem Sprach­assis­tenten können Sie Ihre vernetzten Smart-Home-Geräte, etwa Lampen und Steck­dosen, kontrol­lieren. Des Weiteren ist die Bedie­nung des Medi­enplayers und das Öffnen von Apps möglich. Die Durch­sage von Wetter­vor­her­sagen, Sport­ergeb­nissen oder Kalen­der­ter­minen ist eben­falls nütz­lich. „Mit unserer Koope­ration mit Samsung sind wir dazu in der Lage, die Hilfe vom Google Assistant mehr Menschen auf der ganzen Welt direkt auf dem großen Bild­schirm bereit­zustellen.“, fasst Jack Krawczyk Director, Produkt­manager des Sprach­assis­tenten, zusammen.

Smart Speaker sind vernetzte Lautspre­cher, die über Sprach­befehle gesteuert werden. Pioniere der Technik sind Amazon und Google, aber auch Apple, Micro­soft, Samsung und die Deut­sche Telekom sind aktiv. Beim Daten­schutz gibt es große Bedenken.